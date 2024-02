Prezzo TOP su UNO Jurassic World Dominion! Meno di 11€!

Se amate i giochi di carte e siete appassionati di dinosauri e della saga di Jurassic Park, non potete assolutamente perdervi l'offerta di oggi su UNO Jurassic World Dominion, disponibile ad un prezzo speciale di soli 10,38€, uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 12,99€. Questa particolare edizione di UNO unisce le classiche regole del gioco con il tema del film "Jurassic World: Dominion" e non può mancare nella vostra collezione se siete degli appassionati.

UNO Jurassic World Dominion, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco di carte UNO Jurassic World Dominion è adatto a tutti gli appassionati della saga, grandi e piccoli, e permette di divertirsi in famiglia vivendo avventure ispirate al celebre film e ambientate nella preistoria. Il gioco aggiunge dinamicità grazie alla nuova regola "Scappa!", che permette ai partecipanti di bloccare le Carte Azione che presentano l'icona di un dinosauro, offrendo la possibilità di creare altre strategie che portino alla vittoria. UNO Jurassic World Dominion è veramente per tutti, dato che è progettato per gruppi da 2 a 10 giocatori e per persone da 7 anni in su.

Grazie allo sconto Amazon che lo porta all'ottimo prezzo di 10,38€, il 20% in meno del prezzo originale di 12,99€, UNO Jurassic World Dominion è il gioco perfetto per ravvivare le vostre serate in famiglia o con gli amici. È un gioco di società immediato e semplice, che vi permette di divertirvi con facilità: non fatevelo scappare!

