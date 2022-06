Se siete alla ricerca di un’ottima occasione per acquistare una tenda da campeggio che sia ampia, resistente ed in grado di garantirvi comfort ed una buona trasportabilità in vista delle imminente vacanze estive, allora fermatevi qui, perché questa è l’offerta che fa voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è oggi disponibile con uno sconto del 25%, la splendida tenda da campeggio Coleman Darwin 3 Plus, che dagli originali 139,00€ è oggi in sconto a soli 104,72€! Si tratta indubbiamente di un ottimo prezzo, specie per una tenda con alle spalle un nome di rilievo come quello di Coleman!

Coleman, infatti, è indubbiamente uno dei principali brand nel campo della vita outdoor, ed in tal senso si tratta di un marchio affidabile e con pochi compromessi, che propone prodotti di buona qualità a prezzi, tutto sommato, accessibili.

Semplicissima da montare, e dal peso, tutto sommato, molto contenuto visti i suoi 4,89 Kg. Munita di una paleria in fibra di vetro elastica ma resistente, perfetta per un trasporto leggero, ma abbastanza robusta da non spezzarsi, neanche quando soggetta a sferzate di vento, la Darwin 3 Plus è una tenda in poliestere leggera e traspirante, progettata per l’escursionismo e il campo fisso, con una schermatura UV (fattore di protezione solare pari a 50+) ideale per un uso primaverile o estivo.

Non si tratta, dunque, di una tenda per tutte le stagioni, ma di un prodotto che verrà incontro senza alcun problema alle vostre prossime esigenze vacanziere. Spaziosa e pensata per ospitare comodamente fino a 3 persone, è una tenda larga e spaziosa, con un’ampia zona notte e spazio sufficiente per ospitare all’asciutto i vostri zaini ed il restante equipaggiamento, ben chiaro che le dimensioni sono quelle di un classico modello “igloo”.

100% impermeabile, grazie alla sua colonna d’acqua di 3.000 mm, è stata assemblata cuciture nastrate resistenti alle infiltrazioni e, per questo, risulterà comoda e asciutta anche nell’eventualità di un tipico acquazzone estivo!

Comprensiva di borsa per il trasporto, con tanto di picchetti inclusi nel prezzo, la Darwin 3 Plus è certamente un affare da non perdere in vista delle vostre prossime vacanze e, anche e soprattutto per il suo rapporto qualità/prezzo! Per questo, vi suggeriamo di visitare quanto prima la pagina dedicata alla promo, così da completare il vostro acquisto prima che esso subisca un possibile rincaro!

Prima di ciò, tuttavia, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!