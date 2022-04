Se siete alla ricerca di uno splendido zaino che abbia stile, ma che sia anche venduto ad un prezzo accessibile, vi segnaliamo che su eBay è disponibile un’ottima offerta relativa allo zaino Vans Realm Classic B, in colorazione nera e bianca, con un pattern semplice ma davvero molto gradevole.

Il prezzo proposto dal portale, del resto, è davvero ottimo, giacché parliamo di uno sconto del 64%, che fa scendere i 55,00€ del prezzo originale, a soli 19,90€, rendendo questo zainetto dallo stile street, un affare davvero imperdibile!

Un affare, soprattutto perché parliamo di un prodotto a marchio Vans, azienda leader nel settore del casual e streewear, e da tempo scelta preferita per gli amanti dello skate e non solo. In tal senso, i prodotti Vans sono diventati un vero e proprio status symbol per chiunque preferisca uno stile d’abbigliamento casual ma funzionale e, anche nel caso dello zaino qui proposto, Vans non fa eccezione.

Vans Realm Classic B è infatti uno zaino con chiusura a cerniera dall’aspetto semplice, ma dall’ottima capienza, pensato per contenere agevolmente anche oggetti ingombranti come un paio di scarpe, dei libri o un notebook.

Di dimensioni generose, con i suoi circa 42 centimetri di altezza, Vans Realm Classic B ha una capienza di circa 22 litri, e può contenere un notebook di 17″ senza alcun problema. Le sue spalliere morbide sono regolabili fino ad un massimo di 88 cm, e la sua ottima qualità garantirà resistenza e durabilità anche al netto di un abuso quotidiano, giacché il tessuto è antistrappo e facilmente lavabile.

Insomma, uno zaino davvero eccezionale e di qualità, ideale per lo studio, il lavoro o il tempo libero e che, a questo prezzo, rappresenta certamente un’ottimo affare che, viste le scorte limitate, vi invitiamo a cogliere al volo tramite la pagina eBay dedicata.

