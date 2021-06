Very Mobile: attivazione gratuita su tutti i piani per pochi giorni!

Very Mobile, l’operatore virtuale creato ad hoc da Wind Tre, ha l’obiettivo di offrire a tutti i consumatori tariffe telefoniche a prezzi vantaggiosi. Ebbene, in questi giorni, ha inaugurato una nuova iniziativa che permette di attivare gratuitamente tutti i suoi piani con SIM in regalo, ma solo per pochissimi giorni.

Sebbene l’attivazione sia del tutto gratuita per tutti gli interessati, il piano telefonico cambia in base all’operatore di provenienza. Per tutti i clienti Iliad, Postemobile, Coopvoce, Fastweb e generalmente quelli low-cost, Very Mobile propone 50 GB di traffico a 5,99€ al mese oppure 100 GB di traffico a 6,99€ al mese, oltre a minuti ed SMS illimitati.

Per i nuovi numeri, invece, i prezzi sono leggermente differenti. Si parte dal pacchetto base, disponibile a 5,99€ al mese, che prevede 50 GB di traffico, minuti ed SMS illimitati; mentre la tariffa migliore include 100 GB di traffico, minuti ed SMS illimitati a 7,99€ al mese. Per tutti coloro che vogliono passare da TIM, Vodafone e Kena, Very Mobile offre 50 GB di traffico, minuti ed SMS illimitati a 11,99€ al mese oppure 100 GB di traffico, minuti ed SMS illimitati a 13,99€ al mese.

A prescindere dalla tariffa telefonica prescelta, oltre alla possibilità di beneficiare dell’attivazione gratuita, Very Mobile garantisce nessun costo extra (come consumi imprevisti oppure nessun costo di cambio offerta) e un’assistenza dedicata, in qualsiasi momento. Inoltre, tutti i piani consentono di navigare in 4G+ fino a 30 Mbps in download e upload.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione di Very Mobile al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le informazioni che servono per il cambio dell’operatore oppure per attivare un nuovo numero. Infine, vi ricordiamo di seguirci nei prossimi giorni in vista delle offerte del Prime Day di Amazon, e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!