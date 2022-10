Dopo un periodo estivo parecchio concitato arriva la stagione autunnale, e con essa giunge Halloween. Ebbene, il noto sito e-commerce di abbigliamento e gadget, EMP, ha pensato bene di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa legata a questa particolare festività, che vi permetterà appunto di acquistare diversi prodotti a prezzi decisamente vantaggiosi.

Come abbiamo precedentemente anticipato, EMP rappresenta uno dei maggiori leader d’Europa per la distribuzione di articoli d’abbigliamento e gadget a tema pop, e possiede ben 30.000 articoli che possono meglio adattarsi alle più disparate esigenze, dagli appassionati del mondo della televisione a quelli dei film, fino ad arrivare ai fan di anime/manga.

La pagina di questa iniziativa è, naturalmente, visitabile, e potrete cercare tutti gli articoli compatibili della promozione, scegliendo unicamente nella sezione uomo, donna, gadget e arredamento per la casa a tema Halloween. Come se tutto ciò non bastasse, potrete anche di comprare diversi costumi tematici che possono essere utili per feste e/o scherzi.

Tra i tanti articoli presenti in saldo, potrete trovare ad esempio il Funko Pop! 13 Day Countdown Calendar (Blacklight), ora venduto a “soli” 27,99€ anziché 39,99€, a seguito di uno sconto di ben 12,00€ dal prezzo consigliato. Ma non è tutto, infatti sono disponibili altri gadget, a partire dal Funko Pop! Black Light – Sally Vinyl Figur 16 al Calice Bitter Taste.

Insomma, ci sono tantissimi prodotti in saldo e vi consigliamo caldamente di approfittarne subito per non perdere questa grossa opportunità di risparmio. Per questo motivo, vi rimandiamo alla pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del colosso.

Ciò detto, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!