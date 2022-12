Abbiamo ormai superato la metà di dicembre, ma non è ancora troppo tardi per pensare a cosa fare a Capodanno: se siete amanti dei viaggi e volete partire per qualche giorno alla scoperta di un posto nuovo, vi consigliamo di dare uno sguardo alle numerose promozioni disponibili sul sito di Last Minute! Da anni l’azienda propone pacchetti che vi faranno risparmiare moltissimo sulle prenotazioni di voli e hotel, e in occasione della fine dell’anno, potrete trovare tantissime idee per la vacanza perfetta!

Tra i flash sales avrete modo di scoprire mete per ogni gusto, con destinazioni in Italia, Europa e Oltreoceano. Ogni pacchetto comprende il prezzo di volo e hotel, cosicché possiate acquistare tutta la vacanza in un unico posto, senza dovervi preoccupare di nient’altro se non di preparare la valigia. Le offerte sono davvero tantissime, quindi vi invitiamo a scoprirle tutte nella pagina dedicata!

Per esempio, potrete decidere di soggiornare all’iconico Hard Rock Hotel di Amsterdam, con un’offerta che vi permetterà di pagare soli 462,00€ per volo e 3 notti di soggiorno! Se invece volete fuggire dal freddo invernale e andare in una meta calda, spendendo appena 457,00€ per 6 notti + voli vi godrete il relax in un hotel con palestra, piscina panoramica e vista mare a Tenerife Sud, nelle Isole Canarie.

Sul sito di Last Minute c’è poi una sezione dedicata interamente alla Turkish Airlines, compagnia di volo turca che propone viaggi in mete come le Mauritius, il Mar Rosso e le Maldive. Se volete fare una vacanza da sogno, non vi resta dunque che scegliere il pacchetto che fa per voi, con soggiorni che vanno mediamente dalle 7 alle 10 notti, per una ricarica di relax totale in hotel vicini alla spiaggia.

Tutte le Flash Sales sono offerte esclusive concordate direttamente con i partner di Last Minute, e vi permetteranno di prenotare viaggiando quando preferite. Potrete infatti decidere quando fare check-in e check-out liberamente all’interno di un dato arco di tempo; dato che le promozioni dureranno solo fino al 28 dicembre, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, rimandandovi alla pagina del sito dedicata. Non ci resta poi che augurarvi buone vacanze!

