Vinci un anno di capsule Nescafé Dolce Gusto, ecco come fare

Se siete amanti del caffè, Nescafé ha in serbo per voi un concorso davvero interessante, che vi permetterà, con un po’ di fortuna, di vincere ben 784 capsule del valore complessivo di 269,50€, ma scopriamo subito quali sono i requisiti per poter partecipare e accedere alle estrazioni giornaliere. Sì, avete letto bene, non ci sarà una singola estrazione finale, bensì un’estrazione giornaliera fino al 24 dicembre.

In altre parole, ogni giorno ci sarà un fortunato vincitore che si porterà a casa una confezione di capsule grande abbastanza da durare almeno 1 anno, o persino un paio d’anni qualora vi limitiate a consumare una capsula al giorno, annientando completamente la necessità di acquistare quest’ultime ogni mese.

Partecipare è semplicissimo, ma richiede un requisito fondamentale: effettuare una spesa pari ad almeno 50€ scegliendo una o più confezioni tra quelle disponibili nel catalogo, catalogo che contiene capsule di ogni tipo capaci senz’altro di soddisfare i gusti di tutti. L’espresso Roma, una pregiata miscela ispirata alla tradizione italiana del caffè, è solo una delle numerose qualità messe a disposizione da Nescafé, brand che, vale la pena sottolineare, raccoglie i chicchi provenienti dai migliori produttori del mondo.

Una volta effettuato l’acquisto, per tentare la fortuna dovrete registrarvi sulla pagina dedicata alla promozione, inserire i vostri dati e caricare la ricevuta di acquisto che, ricordiamo, dovrà essere almeno di 50€. Ovviamente, più ordini effettuerete e maggiori probabilità avrete di vincere l’enorme confezione da oltre 700 capsule. Insomma, se stavate per ordinare una confezione, sarebbe forse il caso di aggiungere al carrello un numero maggiore di capsule in modo da raggiungere il requisito per partecipare all’estrazione.

Detto ciò, prima di augurarvi buona fortuna, vi lasciamo qui il link della pagina ufficiale dove potrete sbizzarrirvi nel scegliere uno dei 57 gusti disponibili. Infine, vi ricordiamo – come sempre – di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto. Buona fortuna!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!