Instant Gaming, uno dei maggiori siti e-commerce di key digitali più conosciuti e apprezzati nel nostro territorio, ha deciso di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa per i suoi primi dieci anni di vita, ossia un giveway, che permetterà a tutti gli interessati di vincere uno dei tantissimi premi in palio ogni giorno e fino a domani, 29 maggio 2022.

I premi in palio sono veramente molti, e spaziano da Nintendo Switch, PS5, Steam Deck e molto altro ancora. Chiaramente, come facilmente intuibile, i premi sono tanti e, soprattutto, di valore, rendendo la partecipazione qualcosa di assolutamente irrinunciabile per chi non possiede una di queste console. Per questo motivo, in questo articolo vi mostriamo come fare e quali sono i premi, che vi mostreremo di seguito.

Instant Gaming

20/05: Nvidia RTX 3080

21/05: Monitor Xiaomi Mi Curved da 34″

22/05: Memoria RAM Corsair RGB DDR5 32 GB

23/05: Disco rigido SSD Samsung 980 PRO da 2TB

24/05: Processore Intel Core i9-10900KF 3.70 GHz

25/05: Nintendo Game Boy personalizzato

26/05: Nintendo Switch OLED

27/05: Xbox Series X

28/05: Steam Deck

29/05: PS5 Digital Edition

Il premio disponibile quest’oggi è Steam Deck, vale a dire la recentissima console sviluppata da Valve che consente agli appassionati di accedere al catalogo di Steam (solo per i titoli compatibili, che sono davvero numerosi). Per poter tentare la fortuna, è necessario cliccare al link qui sotto e, successivamente, premere il bottone di partecipazione. Dopo una serie di passaggi, entrerete a far parte della lista dei potenziali vincitori e attendere il verdetto.

Qualora non riusciste a vincerla, potrete ulteriormente provare la fortuna domani, con la possibilità di vincere una PS5 Digital Edition. Insomma, non resta altro che augurarvi una buona fortuna e, chiaramente, un buono shopping!

