God Of War Ragnarok a meno di 50€ su Amazon!

Se siete alla ricerca di un bel titolo da recuperare per la vostra PS5, e volete puntare a qualcosa di spettacolare e magnifico, sia dal punto di vista narrativo che di gameplay, allora sarete felici di sapere che su Amazon è tornato in sconto a soli 49,90€ il bellissimo God of War: Ragnarok, ultimo capitolo delle avventure di Kratos e Atreus, oggi scontato su Amazon del 12%, e recentemente tornato alla ribalta grazie all'uscita del DLC "Valhalla", riscattabile gratuitamente da tutti i giocatori! Insomma, un gran bel gioco, per quella che è un'occasione davvero imperdibile per i giocatori PS5!

God of War: Ragnarok, chi dovrebbe acquistarlo?

God of War: Ragnarok qui la nostra recensione) emerse tra i vari titoli PS5 come un gioco davvero imperdibile, senza dubbio una delle migliori esclusive presenti su PS5 in questi anni. Ambientato dopo gli eventi del reboot del 2018, il gioco ci riporta nei panni di Kratos, accompagnato dal suo figlio Atreus, in una nuova avventura attraverso i regni della mitologia norrena. L'obiettivo? Fermare l'imminente Ragnarok, la fine del mondo!

Destinato non solo agli amanti degli action, ma soprattutto a coloro che hanno amato il precedente capitolo del 2018, questo sequel si inserisce perfettamente nella trama precedente, ampliando la ricchezza della mitologia nordica ed esplorando il legame sempre più profondo tra Kratos e Atreus.

God of War Ragnarok, migliorando e ampliando gli elementi positivi del suo predecessore, si presenta come un'esperienza avvincente e spettacolare, con una grande componente esplorativa e combattimenti mozzafiato. Con l'inaspettato lancio del primo DLC, completamente gratuito, non c'è momento migliore per immergersi in questa avventura epica, specie pensando all'offerta proposta da Amazon che, a questo punto, vi suggeriamo davvero di cogliere al volo!

Vedi offerta su Amazon