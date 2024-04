Final Fantasy VII Rebirth in sconto del 16%! Fermerai Sephiroth?

Final Fantasy VII: Rebirth è ormai disponibile da qualche settimana e, va detto, la seconda parte dell'immenso progetto di Square-Enix di riscrivere quella che è la storia dell'indimenticabile Final Fantasy VII ci ha sorpresi decisamente in positivo, grazie al suo gameplay ricco e la sua storia avvincente! Ebbene, qualora non aveste ancora avuto modo di recuperare questo "secondo tempo" di questo splendido remake, allora vi segnaliamo che la versione PS5 del gioco è attualmente in sconto su Amazon a soli 67,99€, e dunque con uno sconto del 16%, che non è affatto male per un titolo così recente e, soprattutto, così richiesto.

Final Fantasy VII Rebirth, chi dovrebbe acquistarlo?

Final Fantasy VII Rebirth è un gioco di ruolo eccezionale, sviluppato così di fino da riuscire a proporsi come un'esperienza del tutto indipendente rispetto anche allcapitolo "Remake" (cioè il primo episodio di questa swerie) che potreste anche non aver giocato affatto. Combinando esplorazione, una narrativa intensa e coinvolgente, ed un sistema di combattimento raffinato e divertente, Final Fantasy VII Rebirth si propone come una sfida tanto appagante per i fan storici quanto per i nuovi arrivati, offrendovi anche un punto di vista nuovo ed innovativo a quella che era la storia classica, tinteggiata da Square ormai quasi 30 anni fa!

Modellato con perizia, così da offrire un mondo esplorabile tanto vasto quanto appagante dal punto di vista visivo, Final Fantasy VII Rebirth è, in sintesi, un'esperienza davvero bellissima e coinvolgente nonché uno dei migliori capitoli della saga sviluppato negli ultimi anni, anche al netto del più recente e controverso Final fantasy XVI.

Ricco di attività e con una durata che si attesta serenamente attorno alle 50 ore (si può arrivare anche a 100 con il completamento di ogni attività in game!), Final Fantasy VII Rebirth si presenta, in sintesi, come un titolo da avere per forza nella propria collezione, e giacché il prezzo proposto oggi è uno dei migliori di sempre, vi suggeriremmo di non lasciarvelo assolutamente scappare!

Vedi offerta su Amazon