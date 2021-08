VPN a meno di 2 euro al mese grazie alla promo estiva di VyprVPN

Dopo un po’ di pausa causata dal cuore del periodo estivo, torniamo finalmente a parlare di VPN, o meglio, delle offerte che il risvegliato settore delle connessioni sicure sta offrendo per invogliare gli utenti ad iscriversi ai rispettivi servizi. Nel farlo, abbiamo deciso di partire in quarta, offrendovi il ritorno di quella che è, senza alcun dubbio, una delle più apprezzate (ed economiche) proposte del mercato, ovvero quella di VyprVPN che, come avrete intuito, torna a far parlare di sé grazie alla sua promo da meno di 2 euro al mese, a cui si aggiunge la possibilità di ricevere anche 12 mesi di abbonamento extra!

Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio affare, specie considerati quei 12 mesi extra che portano il piano da meno di 2 euro (1,39€, per la precisione), dai suoi originali 2 anni di validità, a ben 3 anni di servizio! E non è finita, perché anche gli altri 2 piani di sottoscrizione di VyprVPN godono degli stessi vantaggi! Il piano mensile, ad esempio, vi offrirà uno sconto del 50%, per un costo per un solo mese (a cui si aggiunge un secondo mese in regalo!) di 5,42€. Stessa cosa per l’abbonamento annuale, che da 12 mesi passa a 18 (6 mesi sono in regalo), ad un prezzo di 2,06€, ovvero con uno sconto dell’81%! Insomma, a prescindere da quella che è la vostra pretesa di abbonamento, che sia 1, 12 o 24 mesi, VyprVPN vi premierà con tanti mesi di servizio in regalo, e con sconti che oscillano tra il 50% e l’87%, con la risultante che potreste potreste pagare un intero anno di servizio appena 16 euro circa (cosa che accadrà, se sceglierete la formula da 2 anni + 1 in omaggio).

Stiamo parlando di un risparmio della bellezza di 340,60€, per una VPN che ha davvero ben poco da invidiare alla concorrenza! VyprVPN, infatti, è già da tempo una consolidata garanzia nel mercato delle VPN premium, grazie soprattutto alla sua politica zero log, e ad una formula “soddisfatti o rimborsati” che può essere riscattata entro i primi 30 giorni di abbonamento. Stiamo quindi parlando di un servizio che non mette al centro di tutto la sola sicurezza, ma anche l’esperienza dell’utente, garantendo una navigazione sicura ed efficiente, oltre che funzionalità in grado di soddisfare tanto il new comer del mondo delle VPN, quanto l’utente più smaliziato.

Ecco perché quest’offerta non va assolutamente presa sottogamba, tant’è che vi suggeriamo, specie in vista del ritorno alle attività di tutti i giorni, di approfittarne subito e di sottoscrivere il piano VyprVPN che più vi aggrada prima che i prezzi tornino alla normalità! Prima di far ciò, tuttavia, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona navigazione!

