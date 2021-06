Windows 10 Pro OEM a meno di 12 euro su GVGmall!

Se siete alla ricerca di licenze ufficiali di Windows e Office saprete che ormai ci sono tantissimi offerte che vi permettono di acquistarle a cifre molto vantaggiose. Vi abbiamo già proposto in passato molte occasioni provenienti dall’ottimo CDKoffers e adesso vogliamo segnalarvi le ottime proposte del loro sito gemello GVGmall, che allo stesso modo, propone ottime offerte per potersi mettere in regola con sistema operativo e software produttivi di casa Microsoft.

Oggi vi segnaliamo l’offerta presente sulla licenza di Windows 10 PRO in versione OEM che potrà essere vostro a soli 11,98€! Un’offerta perfetta per avere il sistema operativo attivo e sempre aggiornato con gli ultimi update di sicurezza. Per ottenere questo prezzo potete utilizzare il codice esclusivo TOM25 che vi permetterà di ottenere un’ulteriore sconto del 25% sul prezzo della licenza.

N.B.: per sfruttare al meglio le offerte vi ricordiamo di utilizzare il codice TOM25 durante la procedura d’acquisto per ricevere un ulteriore sconto del 25% direttamente a carrello.

Le migliori offerte su Windows e Office

Come attivare il codice sconto

Per prima cosa, dopo aver effettuato l’accesso, recarsi sulla pagina del prodotto desiderato.

Una volta aggiunto al carrello (tasto Acquista Ora), prima di confermare l’ordine, dovrete inserire il codice TOM25 nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare”.

A questo punto vedrete lo sconto applicato direttamente all’articolo nel carrello, e potrete procedere al pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!