World of Warcraft Shadowlands: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Nel corso del 2020 arriverà ufficialmente sul mercato World of Warcraft Shadowlands, attesissima espansione del MMORPG più famoso di sempre. Un contenuto aggiuntivo che si preannuncia particolarmente corposo, includendo infatti ben 5 nuove zone, funzionalità inedite e un sistema di progressione revisionato. Un lungo elenco che è solo una piccola parte di tutto ciò che porterà Shadowlands all’interno dell’universo di World of Warcraft e, per meglio prepararvi a questa espansione, quale miglior modo se non prenotarla al miglior prezzo disponibile sul mercato?

Purtroppo non è ancora stata rivelata la data di lancio ufficiale di World of Warcraft Shadowlands, ma appena essa sarà resa disponibile aggiorneremo questo articolo anche con tale informazione.

Collector’s Edition

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che è disponibile al preacquisto la Collector’s Edition del titolo, contenente l’attesissimo World of Warcraft Shadowlands e tutta una serie di interessantissimi contenuti aggiuntivi. All’interno della Collector’s Edition sono infatti inclusi anche un libro di illustrazioni, un tappetino per mouse serigrafato, quattro spille da collezione, la colonna sonora originale e, ovviamente, anche un codice per l’Epic Edition di World of Warcraft Shadowlands. Tale Epic Edition contiene, oltre all’espansione, tutta una serie di contenuti digitali aggiuntivi, ossia un pacchetto potenziamento istantaneo al livello 120, 30 giorni di tempo di gioco, il set di trasmogrificazione Paramenti del Viandante Eterno, la cavalcatura Dragone Eterno Stregato, la mascotte Dragoserpe dell’Anima e la Pietra del Ritorno del Viandante Eterno. Il pacchetto perfetto, insomma, per immergerci al massimo in quello che sarà World of Warcraft Shadowlands.

