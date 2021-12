Xbox Series X disponibile su GameStop! [IN AGGIORNAMENTO]

Vi informiamo che Gamestop ha appena pubblicato un nuovo stock di Xbox Series X! Come sempre, il noto rivenditore non da modo di vedere quante unità sono disponibili, ma se consideriamo le numerose proposte precedenti, è molto probabile che anche in questo caso lo stock sia limitato, permettendo solo ai più veloci di accaparrarsi la console più potente in assoluto.

Nonostante riuscire ad accaparrarsi le console di ultima generazione sia ancora oggi quasi impossibile, occorre dire che i portali stanno offrendo svariate opportunità di aggiudicarsele in questo fine 2021, accontentando chi desidera mettere la propria console preferita sotto l’albero di Natale. Come detto, non tutti ci riusciranno, dal momento che è davvero difficile reperire le console, soprattutto se parliamo di Xbox Series X, che sembra sia addirittura più difficile da trovare di PS5.

Vi ricordiamo che su Gamestop non ci sono sale d’attese, quindi basteranno pochi secondi per aggiungere la console al carrello e completare l’acquisto, acquisto che può essere fatto anche in comode rate per 24 mesi con TAEG 0%. A tal proposito, il rivenditore offre la console munita di Xbox All Access, che include 24 mesi di abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate che, ricordiamo, vi permetterà di accedere ad oltre 100 giochi e giocare in multiplayer. Incluso nel prezzo vi è poi anche l’abbonamento a EA Play, quindi avrete tutto il necessario per provare i giochi di nuova generazione senza la necessità di acquistarli uno per uno.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5 e Xbox Series X, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

