Xbox Series X torna disponibile su Amazon!

Annuncio a sorpresa per tutti gli appassionati di videogame che ci sono lì fuori! Vi segnaliamo, infatti, che in mattinata è spuntato su Amazon uno stock di Xbox Series X, vendute direttamente da Amazon al loro prezzo originale! Niente scalper, niente spedizioni fasulle, ma la garanzia di potersi portare a casa l’ambita console di Microsoft che, ancor più di PlayStation 5, fa capolino molto di rado sui vari store, risultando esaurita persino praticamente ovunque!

Purtroppo non possiamo sapere quale sia l’effettiva dimensione dello stock di console, ovvero non abbiamo idea di quanto Xbox Series X possa durare tra le pagine di Amazon tuttavia, almeno al momento, il prodotto sembra “stabile”, anche se immaginiamo che la console andrà ben presto esaurita. Dal canto nostro, vi suggeriamo di fondarvi ad acquistare subito Xbox Series X, non solo perché lo shortage di componenti causato dal COVID-19 porterà ad un prolungamento di questa insostenibile “vendita a singhiozzi” del mercato console, ma anche, e soprattutto, perché parliamo di una console con tutti i crismi: un vero e proprio concentrato di potenza!

Forte di un design che l’ha già resa iconica, Xbox Series X è una console potente e performante, che vanta caratteristiche che la eleggono come la console più potente di questa generazione, potendo contare su ben 12 TFLOPs, e raggiungendo con facilità la risoluzione 4K con frame rate fino a 120 fps! Equipaggiata con un nuovo tipo di SSD sviluppato direttamente da Microsoft, dalla capienza di 1 TB, Xbox Series X promette caricamenti rapidissimi, performance da urlo, ed anche una futura line up che, anche considerando gli ultimi team acquisiti da Microsoft, sembrerebbe garantire un futuro più che roseo per qualunque giocatore!

Dotata di una retro compatibilità funzionale e a dir poco straordinaria, Xbox Series X può farsi forte anche dello spettacolare catalogo digitale offerto dall’abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate che, ad un prezzo mensile davvero ridicolo, vi permetterà di giocare gratuitamente a centinaia di titoli sia vecchi che nuovi!

