Alla ricerca di un iPad Air? Su Unieuro lo trovi scontato di 150€!

Se desiderate un tablet e volete assicurarvi uno dei migliori modelli del mercato, oggi è presente l'offerta perfetta per voi: lo straordinario iPad Air del 2022, dotato del chip Apple Silicon M1 e 64GB di memoria, è ora disponibile su Unieuro a soli 639€, con uno sconto di 150e sul prezzo di listino di 789€. Questa è un'opportunità da non perdere per portarsi a casa un tablet di eccellente livello, pronto a soddisfare tutte le vostre esigenze per anni a venire; inoltre, potete optare anche per il pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna o PayPal!

Apple iPad Air 10.9'', chi dovrebbe acquistarlo?

Sia che siate appassionati della tecnologia Apple o semplici utenti alla ricerca di un dispositivo di qualità, l'iPad Air di quinta generazione è una scelta eccellente. È l'ideale compagno per lo studio, il disegno e lo streaming di contenuti multimediali. Grazie al potente chip M1, può gestire senza problemi qualsiasi applicazione, soddisfacendo anche gli utenti più esigenti. Inoltre, se possedete un Mac, può diventare uno schermo wireless secondario, offrendo un'esperienza comoda in molte situazioni.

In aggiunta, la connettività Wi-Fi garantisce che gli utenti possano restare sempre connessi, potendo accedere a internet, inviare email o lavorare in cloud con la massima efficienza. La fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo rende l'iPad Air ottimo anche per le videochiamate e le riunioni online. Inoltre, la funzione di inquadratura automatica vi manterrà sempre al centro della scena, seguendo i vostri movimenti. Infine, non dimentichiamo la compatibilità con l'Apple Pencil, che aggiunge ulteriore versatilità al dispositivo.

Con uno sconto imperdibile che riduce il prezzo da 789€ a 639€, l'iPad Air con chip M1 è perfetto per studenti, professionisti e creativi che cercano un compagno affidabile per le proprie attività quotidiane, sia lavorative che di svago. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!

