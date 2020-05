Xiaomi Mi 10: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Quando parliamo dello Xiaomi Mi 10 sappiamo di trovarci di fronte ad uno dei migliori prodotti dell’azienda cinese Xiaomi. Uno smartphone che con le sue innovazioni riesce a tenere testa anche alla concorrenza di giganti come Apple e Samsung, nonostante Xiaomi – ricordiamolo – sia sul mercato solo dal 2010. Seguendo un percorso di crescita esponenziale, Xiaomi ha però mostrato sempre più qualità nella creazione dei suoi prodotti, conquistandosi una fetta di pubblico sempre maggiore, e sfidando se stessa, anno dopo anno, al perfezionamento dei propri prodotti, sino ad arrivare a quello che è un un vero e proprio cavallo di razza, ovvero il Mi 10 5G. Un top di gamma nelle caratteristiche e nel prezzo, venduto ad un prezzo più alto rispetto a quella che è la media dei prodotti dell’azienda cinese.

La cura riversata da Xiaomi nel progetto Mi 10 la si può constatare nel fatto che ha realizzato diverse versioni del loro dispositivo di punta, ognuna con una serie di caratteristiche all’avanguardia, rimanendo sempre ottimi prodotti la fascia di mercato in questione. Il modello standard è stato il primo smartphone della ditta cinese a montare una Snapdragon 865 di Qualcomm abbinato a 8 GB di RAM con 256GB di memoria interna. La più grande caratteristica dell’ultima arrivata, la versione 5G, oltre alla quadrupla fotocamera da 108 MP, ed il potentissimo processore interno, è l’incredibile velocità della connettività 5G e, attraverso il MultiLink 5G, può connettersi simultaneamente alle reti Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G e dati mobili nello stesso momento. Il modello Lite invece, nonostante nasca come accattivante versione “leggera”del fuoriclasse Mi 10, risulta uno smartphone avanzato e completo anche se si tratta di un prodotto di fascia media, assicurando un comparto fotografico all’avanguardia, con uno schermo dall’ottima riproduzione dei colori. L’asso della manica per quanto riguarda la versione Mi 10 Pro, oltre a prestazioni superiori date da una RAM da 12GB con 512 Gb di memoria non espandibile, è di certo il comparto fotografico: camera principale da 108 MP, grandangolare da 20 MP, un teleobiettivo da 12 Mp, uno zoom x2 ed un’ultimo sensore da 8 MP per lo zoom ibrido.

La famiglia Mi 10 è composta da tanti fuoriclasse, tutti dotati di ottime prestazioni e funzionalità che hanno portato il nome a diventare sinonimo di qualità. Si tratta di uno smartphone bellissimo e accattivante che, specie per la sua ottima connettività può fare gola a molti seppur il prezzo di circa 900 euro della versione 5G possa demotivare all’acquisto. Ecco perché abbiamo pensato di andare a caccia di quelle che sono le migliori occasioni di acquisto, selezionando per voi le migliori offerte relative a Mi 10 in tutte le sue versioni da alcuni dei principali shop online. In questo modo, potrete confrontare i prezzi proposti in rete ed effettuare l’acquisto al prezzo più conveniente tra quelli disponibili!

Prezzi e store disponibili

