Xiaomi Mi 10T Lite 5G ad un prezzo incredibile nel Solo per Oggi MediaWorld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte della mattinata dei portali principali, è giunto il momento di dedicarsi al Solo per Oggi di MediaWorld che stavolta si concentra su numerosi articoli come spmartphone, smart TV, piccoli e grandi elettrodomestici e persino dispositivi per la cura della persona con i prezzi tagliati anche del 50%. Queste ottime offerte si vanno ad affiancare a quelle dei Mega Sconti tornati sul portale in queste ore in occasione della fine del 2020 e per cominciare l’anno nuovo con un le prime grandi promozioni.

Tra le promozioni presenti oggi sul portale è possibile acquistare l’incredibile smartphone Xiaomi Mi 10T Lite 5G a soli 299,99€. Questo smartphone è dotato di un design accattivante con ben 3 colorazioni, ed ha un sensore di impronte laterale per una posizione più naturale della posizione del dito. Il suo schermo è un DotDisplay FHD+ da 6.67″ con frequenza di aggiornamento a 120Hz che permette una massima fluidità di visualizzazione con impatto minimo sui consumi, mentre grazie al processore Qualcomm Snapdragon 750G e la sua Octa-Core CPU e 6 GB di memoria espandibile.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi Mi 10T Lite è dotato di una quad camera da 64MP, che grazie ai suoi molteplici sensori ottimizzati è in grado di catturare scatti panoramici ultra-wide-angle e le modalità ritratto e macro, mentre la fotocamera interna da 16MP realizza ottimi autoscatti. Tutto questo è supportato da una batteria ad ampia capacità da 5000mAh con ottimizzazione AI, per massimizzarne la durata, ed inoltre è affiancato da una ricarica rapida in grado di portare al 100% Xiaomi Mi 10T Lite in appena 59 minuti.

Avrete capito che oltre lo Xiaomi Mi 10T Lite i prodotti del Solo per Oggi sono molti e tutti differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quello più adatto alle vostre necessità.

