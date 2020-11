Xiaomi Mi Note 10 Lite con 100€ di sconto nel Solo per Oggi MediaWorld!

Dopo aver analizzato quelle che sono le principali offerte di portali come Amazon ed eBay, è giunto il momento di dedicarsi anche a quelle che sono le occasioni dei Solo per Oggi di MediaWorld dove è possibile trovare, almeno fino a mezzanotte, una vasta selezione di articoli tra cui non mancano smartphone, smart TV, monitor e piccoli e grandi elettrodomestici con sconti che arrivano anche ad abbassare il prezzo del 40% in alcuni casi!

Tra le offerte presenti su MediaWorld, vogliamo segnalarvi la presenza dello smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite, che oggi può essere acquistato con oltre 100€ di sconto rispetto al suo prezzo originale, ovvero a soli 299,00€. Questo smartphone nonostante appartenga alla linea Lite, presenta una notevole serie di caratteristiche che lo rendono un prodotto versatile adatto tanto per il gioco quanto per il lavoro, a partire già dal design, dove il vetro corning Gorilla Glass 5 che lo circonda su entrambi i lati, lo rende resistente e comodo allo stesso tempo.

Il display di Xiaomi Mi Note 10 Lite è un AMOLED 3D curvo da 6,47″, ed arriva ad avere una risoluzione di 2340 x 1080 FHD, i bordi sono arrotondati e quasi assenti in modo da render l’esperienza visiva ancora più ricca ed avvolgente, mentre sulla parte superiore è presente il piccolo foro per la fotocamera frontale che non disturba sull’usabilità. Al suo interno invece un processore Qualcomm Snapdragon 730G OctaCore lavora a stretto contatto con i 6GB di RAM ed i 128 GB di memoria interna (non espandibili), offrendo prestazioni e velocità incredibili anche durante le fasi di multitasking. Sotto lo schermo è poi presente il sensore di impronte digitali, in modo da rendere più pratiche e semplici le operazioni si sblocco del telefono.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi Mi Note 10 Lite è dotato di un sistema di quad camera ed include una fotocamera principale da 64 MP in grado di girare anche video in 4K, una grandangolare da 8MP, un sensore di profondità da 5 MP ed una macro da 2 MP, che combinate insieme offrono la massima versatilità tanto per i vasti paesaggi quando per i più piccoli dettagli. La potente batteria di Xiaomi Mi Note 10 Lite da 5.260mAh, è in grado di arrivare fino a due giorni di di autonomia arrivando senza problemi a fine giornata, mentre la presenza di una ricarica rapida da 30W tramite connettore USB type-C permette di arrivare da 0 a 100% in appena un’ora.

