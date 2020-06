Xiaomi Mi10 Lite e tanti altri prodotti Xiaomi in sconto su Gearbest!

Se siete interessati all’acquisto di uno smartphone prestante, vi segnaliamo una nuova promozione Gearbest, che consente di acquistare tantissimi prodotti a marchio Xiaomi ad un prezzo decisamente contenuto, come Mi10 Lite, Redmi Note 9S e persino la nuovissima Mi Band 5. L’offerta (per alcuni prodotti promozionati) è valida per pochissimi giorni, quindi vi consigliamo di affrettarvi per non perdere lo sconto.

I prodotti promozionati, innanzitutto, saranno spediti dalla Cina, di conseguenza i tempi di spedizione sono parecchio lunghi (si stima almeno 10 giorni per la consegna) utilizzando il metodo prioritario. Invece, le tempistiche si dimezzano sfruttando la spedizione offerta da uno spedizioniere veloce, come DHL e altre compagnie.

Come abbiamo specificato nell’introduzione, uno dei dispositivi di punta dell’offerta è lo Xiaomi Mi10 Lite 5G, uno smartphone che vanta un processore Qualcomm Snapdragon 765G Octa-core con Adreno 620, 6 GB LPDDR4 di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. Il display ha una grandezza di 6,57 pollici con risoluzione FHD+ (ovvero 2400 x 1080 pixel). Per quanto concerne il comparto multimediale, questo smartphone possiede sulla parte posteriore quattro fotocamere, mentre sulla parte anteriore dispone di una sola fotocamera per i selfie. Il suo prezzo? 317,06 euro utilizzando il coupon “J4C8934A6F9EB000”.

Se siete alla ricerca di uno smartphone caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo il Redmi Note 9S di Xiaomi. Si tratta di un dispositivo con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 720G e Adreno 618, accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. Il display ha un’ampiezza di 6,67 pollici con una risoluzione in FullHD+ (2400 x 1080 pixel). Anche questo device possiede ben quattro camere sulla parte posteriore (48 MP, 8 MP, 5 MP e 2 MP) e una anteriore per scattare selfie. Il suo prezzo di listino si aggira intorno ai 250 euro, ma potete trovarlo a 181,69 euro grazie al coupon “GBREDMIN9S123”.

In questo articolo troverete una selezione dei migliori prodotti promozionati da Gearbest. Se siete interessati alla lista completa, vi consigliamo caldamente di consultare il seguente indirizzo. Infine, non dimenticate di seguirci anche sui nostri canali Telegram, dove potete trovare tantissime offerte su tecnologia, hardware, smartphone e altri prodotti cinesi.

N.B.: Prima di procedere con l’acquisto, vi consigliamo caldamente di prestare molta attenzione all’inserimento del codice sconto nel campo di competenza, cosicché non possiate perdere l’opportunità di risparmiare qualche decina di euro.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!