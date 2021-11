Yankee Candle: che prezzi! Si parte da meno di 20€ su Amazon!

Prosegue il nostro percorso alla ricerca dei prodotti più interessanti dell’Early Balck Friday su Amazon, e sarete felici di sapere che tra elettrodomestici di ogni genere e prodotti per la quotidianità, tra le pagine di Amazon c’è spazio anche per le amatissime Yankee Candle, ormai diventate un must tra le varie proposte Amazon, e protagoniste anch’esse delle eccezionali offerte di questi giorni.

Che sia per un regalo o per personalizzare la propria casa, le Yankee Candle messe a disposizione in sconto da Amazon sono diverse, e vantano tutti un prezzo davvero molto vantaggioso, specie qualora aveste intenzione di acquistare una delle candele in giara grande, ovvero quelle dalla durata maggiore, ma anche dal costo proporzionalmente più elevato. Ebbene, vi basti sapere che grazie alla promozione di Amazon, le Yankee Candle in sconto oscillano nel prezzo da un minimo di 19,99€ ed un massimo di 21,99€, con un risparmio che, mediamente, parte dal 33% fino al 51%.

La scelta è molto ardua perché, come sempre, il marchio è caratterizzato da numerose fragranze uniche nel loro genere: dai classici fiori, fino a frutta, spezie e dolci. In sostanza c’è una Yankee Candle per ogni gusto, ed anche se la proposta Amazon non è relativa all’intero catalogo del produttore, siamo certi che le varie fragranze proposte potranno soddisfare i gusti di chiunque, così come siamo certi che questa promozione possa già da ora tornarvi utile per qualche regalo di Natale.

La convenienza nella maggior parte degli articoli in sconto è strettamente legata al fatto che si tratti delle versioni più grande delle candele, con maggiore contenuto e di conseguenza molto più durature nel tempo rispetto a quelle standard: si tratta di una media di 110/150 ore. Ma non va sottovalutato il design che nell’acquisto ha il suo giusto peso: ogni candela è inserita nella classica giara di vetro con coperchio, in modo tale da preservare e contenere la fragranza ma con finezza.

Inoltre, per sottolineare l’accuratezza con cui sono stati pensati questi delicatissimi prodotti, gli stoppini sono in cotone al 100%, senza piombo, raddrizzati e centrati per garantire un’ottima combustione della candela e una diffusione omogena della profumazione, si tratta di un acquisto in grado di soddisfare il vostro olfatto e tenervi compagnia con fragranze nuove e intense.

Grazie ad Amazon potete fare grande scorta di Yankee Candle risparmiando non poco sui vostri acquisti e permettendovi di dare una nuova ed entusiasmante profumazione a casa vostra o, perché no, ad ogni stanza! Prima di andare agli sconti ricordate di dare un’occhio anche a tutte le altre offerte Amazon del giorno e – per restare sempre aggiornati – iscrivetevi ai nostri quattro canali Telegram interamente dedicati alle offerte più interessanti relative ad Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon Early Black Friday!

La nostra selezione di Yankee Candle

