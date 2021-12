Yankee Candle: l’ultima occasione in sconto, in tempo per Natale!

Continua la nostra rassegna dedicata a quelli che sono gli ultimi sconti relativi alle Offerte di Natale Amazon che, lo ricordiamo, fino al 23 dicembre vi offriranno la possibilità di acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati, con anche la possibilità che molti di essi arrivino per tempo a casa vostra, quanto meno per il tradizionale scarto dei regali.

Ovviamente, in questa ultima settimana di sconti, non potevano mancare le intramontabili Yankee Candle che, anche quest’anno, si confermano tra gli articoli più acquistati in assoluto su Amazon, con tante fragranze in sconto, e spedizioni ancora possibili entro Natale!

In verità la scelta non è vastissima, ma ci sono comunque delle ottime proposte che, oltre alle classiche candele, includono anche alcuni profumatori per ambienti a base di olii essenziali, la cui fragranza viene diffusa lentamente nell’aria da una serie di bastoncini di vimini, ovviamente inclusi nella confezione.

Prezzo minimo? 17,99€, con un massimo di 20,99€, che non sono affatto male se considerate che le giare Yankee Candle possono arrivare a costare anche oltre i 40 euro, e che nl prezzo è anche inclusa la spedizione rapida!

Insomma, che sia per rinfrescare la vostra casa in vista delle feste, o che sia un regalo da mettere sotto l’albero per i vostri cari, le Yankee Candle sono sempre e comunque una scelta sensata, specie quando in sconto su Amazon, dove è sempre bene farne incetta prima del ritorno alla normalità dei prezzi.

Detto questo, vi lasciamo direttamente alla pagina Amazon dedicata alle offerte Yankee Candle, ricordandovi che esse non sono che una minima parte di quelle che sono le numerose (e ancora attive) Offerte di Natale del portale e, per questo, è consigliabile dare un’occhiata anche alla pagina dedicata dello store, così da consultare l’intera selezione di prodotti in promozione.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buone feste!

Altre offerte di Natale Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!