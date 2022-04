Se con l’arrivo delle belle giornate state pensando di dedicarvi a gite ed escursioni, e state cercando un pratico zaino impermeabile che possa accompagnarvi ovunque in grande sicurezza, allora la promozione che Amazon offre sullo zaino impermeabile Atarni è quello che fa per voi, perché vi permetterà di acquistarlo con uno sconto del 30% sul suo prezzo originale!

Parliamo di un prodotto estremamente pratico nell’utilizzo, per via della sua leggerezza e della misura regolabile, che vi consentirà di tenere all’asciutto ogni oggetto delicato grazie alle tasche e gli accessori dedicati. Utilizzando il coupon sconto del 30% presente nella pagina dell’articolo, questo zaino può essere vostro a soli 19,59€ anziché 27,99€, con uno sconto di 8,40€ che verrà mostrato al momento di finalizzare l’acquisto.

Lo zaino impermeabile Atarni è disponibile in 4 colori ed è realizzato in Dacron, una resina termoplastica estremamente compatta, con certificazione IPX6 contro gli agenti esterni. È costruito senza cuciture, utilizzando invece saldature esterne supportate da strisce interne in PVC, garantendo nel complesso una tenuta stagna in qualsiasi ambiente. Con le sue dimensioni di 33 cm di larghezza, 56 cm di altezza e 17 cm di profondità, questo zaino del peso di soli 150 grammi offre una capienza di ben 20 litri, con la possibilità di utilizzare il marsupio e la custodia per cellulare inclusi, entrambi impermeabili, per ottenere il massimo della tranquillità anche durante attività all’aperto e in presenza d’acqua.

È inoltre dotato di una tasca di separazione che consente di trasportare gli oggetti bagnati, come un asciugamano o un costume, isolandoli dal resto del contenuto dello zaino, che rimane asciutto. Ai lati dispone di due comode tasche a rete, per trasportare oggetti che non necessitano di isolamento, come una bottiglia d’acqua o un ombrello. Una volta chiuso correttamente, lo zaino mostra delle strisce riflettenti che rendono estremamente visibile chi lo indossa a eventuali veicoli in avvicinamento, offrendo una grande sicurezza in zone con poca luce o durante gli spostamenti in biciletta nelle ore serali.

In conclusione, lo zaino impermeabile Atarni è un prodotto estremamente comodo e conveniente, estremamente utile in particolare in questo periodo in cui si coglie ogni occasione per una bella escursione all’aperto. Grazie alla promozione di oggi, con il coupon che vi permetterà di avere uno sconto del 30% sul suo prezzo originale, è un articolo ancora più interessante!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!