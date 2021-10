Zaino Quechua ottimo per lavoro e tempo libero a meno di 9€!

Se siete alla ricerca di uno zaino che sia comodo, leggero, e che possa essere utilizzato non solo per le esigenze più comuni, ma anche per qualche gita fuori porta, allora non potete perdervi questa strepitosa offerta Amazon che, al prezzo di meno di 9€, vi darà la possibilità di acquistare questo pratico ed elegante zaino a marchio Quechua, brand ormai ben noto a tutti gli appassionati di outdoor.

Il prodotto in questione è lo zaino Quechua NH100, che dagli originali 10,79€ è oggi in sconto ad appena 8,50€! Un affarone, per uno zaino di qualità, prodotto da quello che è, senza alcun dubbio, il marchio da escursionismo più apprezzato in termini di rapporto qualità/prezzo.

Compatto e comodo, il Quechua NH100 è uno zainetto senza troppe pretese, pensato per le gite brevi, per le piccole escursioni, ma anche per l’utilizzo quotidiano, giacché la sua capienza può essere l’ideale per chi, ad esempio, lavora o studia in costante mobilità, e non può accontentarsi di una messenger bag, o di un monospalla.

Composto per lo più in poliestere, con una minima parte di poliuretano, il Quechua NH100 misura 39 cm di altezza, 30 di larghezza e 12 di profondità, è resistente agli schizzi, e dispone di diverse cinghie regolabili per un posizionamento comodo sulla schiena, proprio nella tradizione di quelli che sono gli zaini da trekking, in cui la distribuzione del peso è un fattore fondamentale.

Dalla capienza di 10 litri, più che sufficienti per le necessità di tutti i giorni, il Quechua NH100 è, insomma, un piccolo affare che, al di sotto dei 9 euro, diventa ancor più appetibile e conveniente e che, proprio per questo, risulta un acquisto ampiamente consigliato, specie in questo periodo in cui gli zaini più economici, non sono poi così resistenti o belli da vedere. Con il Quechua NH100, invece, avrete sulle spalle un alleato fidato e resistente disponibile, per altro, anche in numerose colorazioni!

Venduto a soli 8,50€, il Quechua NH100 non è, tuttavia, l'unico affare di questa giornata

