A Porto Rico arrivano i pannelli solari che resistono ai venti da 100km/h

La compagnia australiana 5B, con base nel Nuovo Galles del Sud, ha recentemente ottenuto un importante contratto da 69 megawatt (MW) per un progetto di energia rinnovabile situato a Jobos, nella parte occidentale di Porto Rico.

Il progetto prevede anche l'installazione di 100 MW di batterie di accumulo, con l'intento di rafforzare la resilienza dell'area a condizioni climatiche estreme, come gli uragani frequenti nella regione.

I prodotti al centro di questo contratto sono i pannelli fotovoltaici modulari 5B Maverick, noti per la loro innovativa capacità di ridurre i tempi di installazione del 70%.

Questi pannelli sono preassemblati ad Adelaide e possono essere dispiegati rapidamente grazie alla loro struttura pieghevole a fisarmonica, che si estende con un inclinazione di 10 gradi una volta sul sito.

Ogni unità 5B Maverick incorpora 90 moduli solari, montati su 9 cremagliere incernierate e sostenute da 10 travi in acciaio-cemento. Uno dei vantaggi principali di questi sistemi è la loro densità energetica, che risulta essere raddoppiata fino al 98% rispetto ai sistemi con inseguitore solare e del 87% rispetto a quelli fissi.

Entro la fine dell'anno, l'azienda si impegna a fornire 1.392 di questi pannelli a Jobos, consolidando ulteriormente la sua presenza nel mercato delle energie rinnovabili.

Per chi non ne fosse a conoscenza, l'arcipelago, da giugno a novembre, può essere attraversato da tempeste tropicali e uragani. Questi ultimi sono più probabili, e frequenti, tra agosto e ottobre, rendendo indispensabile per Porto Rico optare per delle soluzioni che resistano effettivamente ai forti venti capaci di sradicare, con estrema facilità, gli impianti fotovoltaici.

Viene da se che si sia optato per i pannelli Maverick della 5B, visto che possono resistere, grazie alla loro struttura pieghevole, possono tranquillamente resistere ai venti di velocità superiore ai 100km/h.

Inoltre, in caso si possa prevedere una situazion nella quale la struttura fotovoltaica non reggerebbe l'impatto con il vento, i Maverick 5B possono essere piegati rapidamente, per smontarli ocn facilità e ricollocarli in un nuovo sito.