Le capacità tecnologiche degli ominidi che popolavano l'Asia orientale tra 160.000 e 72.000 anni fa potrebbero essere state drasticamente sottovalutate per decenni. Un sito archeologico nella regione centrale della Cina sta fornendo prove concrete che ribaltano la narrativa tradizionale di popolazioni primitive e conservatrici, rivelando invece una complessità comportamentale e un'ingegnosità tecnica paragonabili a quelle documentate in Africa e in Europa occidentale nello stesso periodo. La scoperta solleva interrogativi fondamentali sulla distribuzione geografica dell'innovazione tecnologica durante il Paleolitico medio e sul ruolo che diverse specie di ominidi dal cervello voluminoso hanno giocato nell'evoluzione culturale della regione.

Gli scavi condotti presso il sito di Xigou, situato nella regione del bacino idrico di Danjiangkou, hanno portato alla luce una sequenza stratigrafica eccezionalmente estesa che copre circa 90.000 anni di occupazione umana. Il team internazionale guidato dalla dottoressa Shixia Yang dell'Istituto di Paleontologia e Paleoantropologia dei Vertebrati dell'Accademia Cinese delle Scienze, in collaborazione con la Griffith University australiana, ha identificato tecnologie litiche sofisticate che includono metodi di scheggiatura preparata, strumenti ritoccati con tecniche innovative e, soprattutto, le più antiche evidenze di utensili compositi mai rinvenute in Asia orientale.

La presenza di strumenti con immanicatura rappresenta un salto qualitativo nelle capacità cognitive e tecniche. Questi manufatti compositi, che combinano elementi litici con manici o aste in materiali organici, richiedono una pianificazione anticipata, abilità artigianali elevate e una comprensione funzionale di come l'assemblaggio di materiali diversi possa migliorare le prestazioni dell'utensile. Come spiega il dottor Jian-Ping Yue, primo autore dello studio pubblicato su Nature Communications, "la loro presenza indica che gli ominidi di Xigou possedevano un elevato grado di flessibilità comportamentale e ingegnosità".

Gli strumenti compositi di Xigou rappresentano le più antiche evidenze di questa tecnologia sofisticata in tutta l'Asia orientale, anticipando di decine di millenni scoperte precedenti

L'analisi dettagliata dei reperti litici ha rivelato l'impiego di tecniche avanzate di produzione di piccole schegge e strumenti specializzati, suggerendo un repertorio comportamentale complesso e versatile che supportava una vasta gamma di attività. Questa diversità tecnologica contrasta nettamente con l'ipotesi, sostenuta per decenni nella letteratura scientifica, secondo cui le popolazioni dell'Asia orientale mantenessero tradizioni litiche semplici e statiche, mentre in Africa e in Europa occidentale si verificavano innovazioni tecnologiche significative.

Il professor Michael Petraglia, direttore dell'Australian Research Centre for Human Evolution della Griffith University e coautore dello studio, sottolinea che "le scoperte di Xigou sfidano la narrativa secondo cui i primi umani in Cina fossero conservatori nel tempo". La lunga sequenza archeologica offre infatti una prospettiva diacronica sullo sviluppo tecnologico che coincide con un periodo di crescente diversità biologica tra gli ominidi della regione.

Il contesto paleoantropologico cinese di questo periodo è particolarmente complesso. Fossili rinvenuti in siti come Xujiayao e Lingjing documentano la presenza di ominidi dal cervello voluminoso, talvolta identificati come Homo juluensis, mentre altri reperti suggeriscono la possibile coesistenza di Homo longi e forse anche di Homo sapiens. Questa diversità tassonomica potrebbe fornire il contesto biologico necessario per spiegare la complessità comportamentale evidenziata dalle collezioni litiche di Xigou.

Le strategie tecnologiche identificate negli strumenti di pietra potrebbero aver svolto un ruolo cruciale nell'adattamento delle popolazioni di ominidi agli ambienti fluttuanti che caratterizzarono l'Asia orientale durante il periodo compreso tra 160.000 e 72.000 anni fa. Questa capacità di innovazione e adattamento tecnologico rappresenta un indicatore di flessibilità cognitiva che ridimensiona significativamente le differenze percepite tra le popolazioni asiatiche e quelle africane ed europee del Paleolitico medio.

Come evidenzia la dottoressa Yang, "le prove emergenti da Xigou e da altri siti dimostrano che le prime tecnologie in Cina includevano metodi a nucleo preparato, strumenti ritoccati innovativi e persino grandi strumenti da taglio, indicando un panorama tecnologico più ricco e complesso di quanto precedentemente riconosciuto". La ricerca pubblicata su Nature Communications ridisegna dunque la mappa dell'innovazione tecnologica umana, suggerendo che le capacità cognitive e tecniche necessarie per sviluppare strategie adattative sofisticate fossero distribuite più uniformemente tra le popolazioni di ominidi del Pleistocene di quanto ipotizzato finora. Restano ora da chiarire le dinamiche di trasmissione culturale e le eventuali connessioni tra le diverse tradizioni tecnologiche documentate nell'Eurasia durante questo periodo cruciale dell'evoluzione umana.