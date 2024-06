Astronauti bloccati sulla stazione spaziale mentre Boeing indaga sui guasti

La missione della navicella Starliner di Boeing alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) continua a incontrare difficoltà. Benché sia riuscita ad agganciarsi all'orbitante laboratorio con a bordo gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams, il viaggio non è stato privo di problemi. Subito dopo il lancio, gli ingegneri hanno individuato ben cinque perdite di elio nel sistema di propulsione della navicella, essenziale per regolare la sua orbita.

Originariamente, il piano prevedeva che Wilmore e Williams rimanessero sulla stazione per circa una settimana, ma ora la NASA ha posticipato il loro rientro sulla Terra fino al 26 giugno, estendendo la loro permanenza nello spazio di almeno tre settimane. Durante il tentativo iniziale di attracco, un malfunzionamento del propulsore ha obbligato la Starliner a mantenere la sua posizione a circa 850 piedi dalla stazione.

Tuttavia, nonostante i problemi, la NASA rimane ottimista. Steve Stich, responsabile del Commercial Crew Program dell'agenzia, ha rassicurato i giornalisti affermando che non ci sono ragioni per credere che la Starliner non possa fare ritorno sulla Terra intatta, anche se ha sottolineato l'importanza di analizzare ulteriormente i dati raccolti.

Il ritorno sarà una fase cruciale per la missione, in quanto la navicella dovrà affrontare un notevole aumento della temperatura durante il rientro nell'atmosfera terrestre e rallenterà la sua discesa sopra il deserto del New Messico mediante un sistema di paracadute recentemente riprogettato da Boeing a causa di preoccupazioni sulla sicurezza.

Questo primo test con equipaggio della Starliner ha sollevato numerose preoccupazioni e ha messo in luce la necessità di verificare in modo approfondito la affidabilità della navicella prima di poter considerare voli regolari verso l'ISS.

Insomma, la situazione attuale mette in evidenza le sfide che Boeing deve ancora affrontare per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle sue operazioni spaziali, e le prossime settimane saranno cruciali per definire le future missioni della Starliner.