Bezos: Terra sarà meta turistica, vivremo nello spazio

Jeff Bezos, fondatore di Amazon e di Blue Origin, ha una visione decisamente particolare del futuro dell'umanità: secondo quanto ha dichiarato nelle scorse ore, il magnate è convinto che in futuro lo spazio diventerà la casa dell'umanità e che le persone visiteranno la Terra solo per le vacanze.

Il miliardario è intervenuto a sorpresa durante un incontro con l'amministratore della NASA Bill Nelson e il Direttore dell'Intelligence Nazionale Avril Haines sulla politica spaziale statunitense, raccontando la sua particolare visione.

Bezos è convinto che nei secoli a venire, gli umani nasceranno e vivranno nello spazio, all'interno di enormi cilindri fluttuanti, capaci di ospitare oltre un milione di persone. Le strutture ricreerebbero anche la gravità e l'ambiente terrestre, con tanto di "fiumi, foreste e animali selvatici". Queste colonie spaziali diventeranno la prima casa di molte persone.

"Visiteranno la Terra come si visiterebbe lo Yellowstone National Park"

La visione di Bezos è senza dubbio intrigante e chissà, in fondo potrebbe anche avere ragione. Da tempo l'umanità ambisce a espandere la propria presenza oltre i confini della Terra, come testimoniano anche i progetti di Elon Musk per la colonizzazione di Marte.