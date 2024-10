È già Prime Day per Anker SOLIX! Pannelli solari con accumulo in SUPER sconto

Tra i migliori kit fotovoltaici con accumulo, Anker si distingue per offrire soluzioni innovative per l'uso domestico di sistemi di energia solare da balcone. Il prodotto di punta è il Solarbank 2 E1600 Pro, affiancato dal fratello minore E1600 Plus. Questi due prodotti rappresentano le prime centrali elettriche da balcone all-in-one con una potenza di 2400W e accumulo energetico integrato per la casa.

Parlando di prezzi, Anker ha deciso di scontare questi sistemi di diverse centinaia di euro in occasione del Prime Day autunnale di Amazon, noto anche come Festa delle Offerte Prime, anticipando l’inizio dell’evento stesso. Nonostante l’iniziativa sia legata al Prime Day, le offerte sono disponibili esclusivamente sul sito ufficiale del produttore. Per facilitare la consultazione, i link alle pagine dei prodotti sono riportati in fondo a questo articolo.

Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro, perché acquistarlo?

Il Solarbank 2 E1600 Pro non è solo un’ottima scelta in termini di sostenibilità, ma anche economicamente vantaggiosa. Grazie all’utilizzo di questo kit, è possibile risparmiare fino a 325€ ogni anno sulla bolletta energetica. Integrando anche pannelli solari, il risparmio annuale può arrivare a quasi 1.000€, permettendo di recuperare l’investimento iniziale in tempi relativamente brevi.

Uno dei punti di forza del Solarbank 2 E1600 Pro è la sua facilità di installazione. Con microinverter, batteria e regolatore solare già integrati, gli utenti possono installare il sistema senza necessità di interventi complessi o di tecnici specializzati. Questa semplicità non solo riduce i costi iniziali, ma consente anche un’adozione rapida e senza stress della tecnologia solare. Inoltre, la versatilità del design consente di adattarsi facilmente a diverse situazioni abitative.

Infine, la durata del Solarbank 2 E1600 Pro è un altro aspetto da considerare. Con una vita utile prevista di 15 anni e fino a 6000 cicli di carica, questa centrale elettrica è progettata per resistere nel tempo, offrendo un'eccellente affidabilità. In sintesi, l'Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro rappresenta una scelta strategica per chiunque voglia investire in energia solare, con vantaggi economici e pratici che la rendono una delle soluzioni più promettenti sul mercato.

Le offerte Anker Solix del Prime Day autunnale