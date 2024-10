Festa delle Offerte Bluetti: centrali elettriche per ogni budget, e che sconti!

Dopo essere stata annunciata a settembre, la terza edizione della Festa delle Offerte Prime è ufficialmente iniziata, offrendo sconti imperdibili a 360°. E quando parliamo di 360°, ci riferiamo a tagli di prezzo anche su una selezione di centrali elettriche portatili, in particolare quelle di Bluetti. Gli sconti sono chiaramente disponibili su Amazon, ma in occasione di questo evento, Bluetti ha garantito che i medesimi prezzi siano accessibili anche sul proprio sito ufficiale.

Anzi, come vedremo nel corso dell'articolo, alcune centrali elettriche costano addirittura meno sul sito Bluetti rispetto ad Amazon. È importante ricordare che per accedere agli sconti della Festa delle Offerte Prime è necessario un abbonamento Prime, il che potrebbe spingere alcuni consumatori a preferire l'acquisto direttamente sul sito Bluetti.

Le offerte riguardano una vasta gamma di centrali elettriche, ciascuna con specifiche prestazioni e capacità di batteria, in modo da soddisfare sia le esigenze di chi cerca una soluzione portatile per alimentare dispositivi a basso consumo, sia quelle di chi ha bisogno di un modello più potente in grado di supportare grandi elettrodomestici. Senza ulteriori indugi, scopriamo insieme le proposte più interessanti del momento.

Bluetti AC70

Vedi su Amazon Vedi su Bluetti

Bluetti AC180

Vedi su Amazon Vedi su Bluetti

Bluetti AC200L

Vedi su Amazon Vedi su Bluetti