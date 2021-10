Catturate le prime immagini della sfuggente aurora di Marte

Nella loro missione sul pianeta rosso gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono riusciti a fotografare per la prima volta le spettacolari aurore dei cieli marziani. Le ottiche utilizzate per catturare queste immagini includono uno specchio rivestito in carburo di silicio e un reticolo di diffrazione per l’Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) che sono stati sviluppati dai ricercatori del Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) e dai collaboratori del Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) dell’Università del Colorado.

La nuova scoperta è al di fuori di quel piano scientifico principale e si è verificata anche prima che la missione scientifica formale della sonda Hope fosse iniziata, quando gli scienziati stavano testando gli strumenti sul veicolo spaziale. La sonda è progettata per studiare l’atmosfera di Marte attraverso tutti i suoi strati e su scala globale nel corso delle diverse stagioni nel corso di un anno marziano. Nelle immagini dell’EMUS, gli scienziati hanno individuato immagini chiare dell’aurora notturna, cosa che gli scienziati avevano faticato a studiare ed osservare su Marte per decenni.

credits: Emirates Mars Mission

“I tipici spettrometri ultravioletti planetari non sono in grado di misurare le emissioni situate a lunghezze d’onda inferiori a circa 115 nanometri”, ha affermato Greg Holsclaw, scienziato dello strumento EMUS.

L’ottica di EMUS fa parte dello spettrografo di imaging a ultravioletto lontano che mira a studiare l’atmosfera marziana nell’intervallo spettrale di 100-170 nanometri. La sonda Hope è il primo orbiter di Marte a trasportare uno spettrometro sensibile a lunghezze d’onda inferiori a 121 nanometri. EMUS sarà utilizzato per studiare come le condizioni in tutta l’atmosfera di Marte influenzano i tassi di fuga atmosferica e come i costituenti chiave nell’esosfera si comportano temporalmente e spazialmente.

Un tipo di aurora marziana si verifica esclusivamente sul lato illuminato del pianeta; gli altri due si verificano sul lato notturno. Uno dei fenomeni notturni si verifica solo durante tempeste solari estremamente forti e illumina l’intero disco. Ma l’aurora discreta, del tipo che gli scienziati hanno osservato con Hope, non si limita ai periodi di pesante attività solare, ma si verifica solo in alcune zone della notte di Marte. Il fenomeno è legato alle caratteristiche della crosta marziana. Sulla superficie del pianeta, gli scienziati hanno trovato rocce che contengono la firma magnetica di un campo magnetico globale che Marte ha ormai perso da tempo.