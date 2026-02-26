La stimolazione magnetica transcranica, nota con l'acronimo TMS (Transcranial Magnetic Stimulation), rappresenta oggi uno degli strumenti più consolidati nella gestione della depressione resistente ai farmaci antidepressivi convenzionali. Studi su larga scala hanno dimostrato che questa tecnica non invasiva — basata sull'impiego di impulsi magnetici mirati su specifiche aree cerebrali coinvolte nella regolazione dell'umore — produce una riduzione significativa dei sintomi nel 60-70% dei pazienti, con tassi di remissione completa compresi tra il 25% e il 35%. Nonostante la sua efficacia documentata e la copertura assicurativa garantita dalla maggior parte dei piani sanitari negli Stati Uniti, il principale ostacolo alla diffusione della TMS rimane la sua durata: il protocollo standard prevede una sessione quotidiana per sei-otto settimane consecutive, un impegno logistico che molti pazienti — tra lavoro, famiglia, difficoltà di trasporto o condizioni di salute concomitanti — faticano a sostenere.

È in questo contesto che un gruppo di ricercatori dell'UCLA Health ha sperimentato un approccio radicalmente diverso nella somministrazione del trattamento. Lo studio, pubblicato sul Journal of Affective Disorders, ha valutato la fattibilità e l'efficacia di un formato compresso denominato 5x5: cinque sessioni di TMS al giorno per cinque giorni consecutivi, per un totale di 25 trattamenti nell'arco di una sola settimana lavorativa, contro le oltre trenta sessioni distribuite su sei settimane del protocollo tradizionale.

La coorte analizzata comprendeva 175 pazienti con diagnosi di depressione resistente al trattamento farmacologico, ovvero individui che non avevano tratto beneficio da molteplici cicli di antidepressivi. Di questi, 135 avevano seguito il protocollo standard di una sessione giornaliera per cinque giorni a settimana nell'arco di sei settimane, mentre 40 avevano completato il formato accelerato. La metodologia dello studio — è importante sottolinearlo — non prevedeva l'assegnazione randomizzata dei partecipanti ai due gruppi, un elemento che limita la possibilità di stabilire relazioni causali definitive e che gli stessi autori riconoscono come necessità di superamento in ricerche future.

I risultati principali mostrano che entrambi i gruppi hanno ottenuto riduzioni statisticamente significative nei punteggi di depressione, senza differenze rilevanti negli esiti complessivi tra i due protocolli. Come ha spiegato Michael Apostol, dottorando presso il UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior e primo autore dello studio: "Ciò che questa ricerca suggerisce è che potremmo essere in grado di offrire agli stessi pazienti un percorso verso un sollievo significativo in meno di una settimana, condensando 25 trattamenti TMS in soli cinque giorni."

Alcuni pazienti del gruppo accelerato, che non mostravano progressi subito dopo la fine del ciclo di cinque giorni, hanno registrato a distanza di due-quattro settimane un calo medio dei punteggi depressivi del 36%.

Tra le osservazioni più rilevanti dello studio spicca una dinamica temporale inattesa nei pazienti del gruppo 5x5. Una quota di partecipanti che al termine della settimana di trattamento non manifestava miglioramenti evidenti ha poi mostrato, nel follow-up condotto a due-quattro settimane di distanza, una risposta clinicamente significativa: la riduzione media dei punteggi della depressione ha raggiunto il 36%. Questo dato suggerisce che la valutazione dell'efficacia dell'approccio accelerato immediatamente al termine del ciclo potrebbe risultare fuorviante, sottostimando sistematicamente la risposta terapeutica effettiva.

Il professor Andrew Leuchter, docente di fama e direttore del Servizio TMS del Dipartimento di Psichiatria e Scienze del Comportamento Biologico dell'UCLA, ha inquadrato questo fenomeno in termini pratici per i pazienti: "Tutti i pazienti di questo studio non avevano beneficiato di molteplici cicli di farmaci antidepressivi, eppure hanno ottenuto grandi benefici dal trattamento 5x5. Alcuni pazienti hanno bisogno di aspettare alcuni giorni o settimane per vedere i benefici, e li incoraggiamo a non arrendersi troppo presto se non si sentono subito meglio." Leuchter ha inoltre anticipato che i benefici del protocollo 5x5 possono risultare ulteriormente potenziati con uno o due giorni aggiuntivi di trattamento somministrati dopo un intervallo di due settimane.

Dal punto di vista clinico, il protocollo standard a sei settimane ha mostrato performance superiori su alcune misure di esito a lungo termine, un elemento che va considerato nella valutazione comparativa dei due approcci. La TMS accelerata non si configura quindi come sostituto universale del protocollo tradizionale, ma come un'opzione clinicamente praticabile per quei pazienti per i quali l'impegno prolungato costituisce una barriera insormontabile all'accesso alle cure.

Le prospettive future della ricerca sulla TMS vanno ben oltre la depressione resistente. I team dell'UCLA stanno attualmente esplorando l'applicazione di questa tecnologia al trattamento del disturbo ossessivo-compulsivo e del dolore cronico, aprendo potenziali scenari di utilizzo in neuropsichiatria che necessiteranno di trial clinici randomizzati e controllati per essere validati con il rigore metodologico necessario. La domanda scientifica più urgente rimane quella di identificare con precisione quali sottogruppi di pazienti rispondono meglio al formato compresso e quali biomarcatori neurologici possano predire la risposta terapeutica ritardata osservata in questo studio, un obiettivo che richiederà coorti più ampie e disegni sperimentali più robusti.