Nella difesa planetaria, la capacità di tracciare con precisione crescente la traiettoria di oggetti potenzialmente pericolosi rappresenta uno degli obiettivi prioritari della ricerca astronomica contemporanea. Il caso dell'asteroide 2024 YR4 illustra con chiarezza come il processo scientifico di raffinamento delle orbite — attraverso osservazioni successive e strumenti sempre più potenti — permetta di ridurre progressivamente le incertezze che, nelle fasi iniziali di scoperta, possono generare scenari di rischio anche significativi. Grazie ai dati acquisiti dal James Webb Space Telescope della NASA, gli esperti hanno ora escluso qualsiasi possibilità di impatto lunare di questo asteroide il 22 dicembre 2032.

L'asteroide 2024 YR4 era stato individuato alla fine del 2024 dall'Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), la rete di sorveglianza finanziata dalla NASA con una stazione operativa in Cile. Nelle settimane successive alla scoperta, l'analisi preliminare della sua traiettoria aveva fatto emergere una probabilità non trascurabile di impatto con la Terra: una circostanza che, sebbene statisticamente contenuta, aveva attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale e attivato i protocolli di monitoraggio intensivo previsti per questi casi.

Con l'accumulo progressivo di osservazioni provenienti da telescopi distribuiti in tutto il mondo, già nella primavera del 2025 la NASA aveva concluso che 2024 YR4 non rappresentava un rischio significativo di impatto per la Terra né il 22 dicembre 2032 né nel corso del secolo successivo. Rimaneva però aperta la questione di una possibile collisione con la Luna, con una probabilità stimata al 4,3% prima dell'incorporazione dei nuovi dati.

Per acquisire osservazioni aggiuntive si è reso necessario il ricorso al James Webb Space Telescope, poiché dalla primavera del 2025 l'asteroide è diventato inosservabile dalla quasi totalità degli strumenti sia terrestri sia spaziali. Il team di osservazione, coordinato dal Johns Hopkins Applied Physics Laboratory di Laurel, nel Maryland, ha sfruttato le eccezionali capacità di sensibilità del Webb per effettuare due sessioni di osservazione il 18 e il 26 febbraio, producendo alcune delle rilevazioni di un asteroide più faint mai realizzate con questo strumento.

Con i nuovi dati, l'asteroide 2024 YR4 transiterà a una distanza di circa 21.200 chilometri dalla superficie lunare: troppo lontano per qualsiasi scenario di impatto.

I dati raccolti sono stati analizzati dagli esperti del Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California meridionale, che hanno potuto affinare ulteriormente il modello orbitale dell'oggetto. Il risultato è inequivocabile: il 22 dicembre 2032, 2024 YR4 transiterà a una distanza di circa 21.200 chilometri (13.200 miglia) dalla superficie lunare, escludendo definitivamente qualsiasi scenario di impatto con il nostro satellite naturale.

È importante sottolineare, dal punto di vista metodologico, che questa revisione non implica alcuna variazione nella traiettoria reale dell'asteroide: si tratta piuttosto di un miglioramento nella precisione con cui gli scienziati sono in grado di calcolare dove si troverà l'oggetto nel 2032. L'orbita di 2024 YR4 non è cambiata; è cambiata la nostra capacità di modellarla con maggiore accuratezza, grazie a misurazioni più precise della sua posizione attuale.

Questo caso esemplifica la procedura standard nella gestione del rischio da impatto asteroidale: le stime iniziali, basate su un numero limitato di osservazioni, producono inevitabilmente modelli con margini di incertezza più ampi, all'interno dei quali possono rientrare scenari di rischio anche non trascurabili. Man mano che nuovi dati vengono integrati nei modelli, questi scenari tendono a restringersi progressivamente, fino alla determinazione definitiva della traiettoria. Nel caso di 2024 YR4, il processo ha dimostrato l'efficacia dell'attuale sistema di difesa planetaria e, in particolare, la capacità unica del James Webb Space Telescope di osservare oggetti di tenue luminosità apparente in condizioni di visibilità altrimenti impossibili.

La questione scientifica ora aperta riguarda la caratterizzazione fisica più dettagliata dell'asteroide — dimensioni, composizione, struttura — per la quale i dati raccolti dal Webb potrebbero fornire informazioni preziose, indipendentemente dall'ormai scongiurato rischio di impatto. Comprendere la natura di oggetti come 2024 YR4 rimane fondamentale per la pianificazione di future missioni di deviazione e per il perfezionamento dei modelli di rischio applicati ai corpi minori del Sistema Solare.