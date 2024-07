Dopo un anno dentro una simulazione marziana, i volontari della NASA tornano alla realtà

Dopo 378 giorni trascorsi in un habitat simulato di Marte, i quattro volontari della NASA sono finalmente tornati a casa. Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell e Nathan Jones sono usciti dall'habitat, realizzato a Houston, ieri sera alle ore 23:00. L'evento è stato trasmesso in diretta su NASA TV, potete trovare il link poco più in basso.

Questa missione segna la conclusione della prima missione del Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA) della NASA. L'agenzia spaziale ha già in programma altre due missioni di durata annuale, una delle quali ha recentemente aperto le candidature.

La Missione 1 ha visto l'equipaggio entrare nell'habitat di 158 metri quadrati presso il Johnson Space Center il 25 giugno dello scorso anno. Durante la loro permanenza, i volontari hanno condotto passeggiate simulate su Marte, coltivato verdure e svolto varie attività necessarie per supportare la vita e il lavoro in un ambiente marziano simulato.

Queste attività includevano la manutenzione dell'habitat e altre operazioni quotidiane che potrebbero essere cruciali per future missioni reali su Marte.

La missione CHAPEA è stata progettata per studiare e comprendere meglio le sfide fisiche e psicologiche che gli astronauti potrebbero affrontare durante lunghe missioni spaziali.

Simulando condizioni di vita marziane, la NASA mira a raccogliere dati preziosi su come mantenere la salute e il benessere degli astronauti, migliorare le tecnologie di supporto alla vita e ottimizzare le strategie di missione.

Gli esperimenti condotti durante la missione includono la coltivazione di cibo in condizioni di gravità simulata, la gestione delle risorse e la comunicazione con il controllo missione, aspetti fondamentali per la sopravvivenza e il successo delle missioni su Marte. Inoltre, lo studio delle interazioni sociali e della dinamica di gruppo in un ambiente isolato offre insights cruciali per il supporto psicologico degli astronauti.

La seconda missione CHAPEA è prevista per la primavera del 2025. Le future missioni continueranno a costruire un bacino di conoscenze, con l'obiettivo di preparare l'umanità per l'esplorazione interplanetaria. Ogni missione annuale rappresenta un passo avanti nella realizzazione del sogno di inviare esseri umani su Marte.

In conclusione, il ritorno dell'equipaggio della Missione 1 rappresenta un traguardo significativo per la NASA e per la scienza dell'esplorazione spaziale. La missione non solo ha fornito dati essenziali, ma ha anche dimostrato la resilienza e l'ingegno umano necessari per affrontare le sfide dell'esplorazione spaziale.