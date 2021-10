E se le civiltà aliene comunicassero tramite le loro stelle?

Lo spazio è molto, molto grande. La potenza necessaria per trasmettere un segnale attraverso il vuoto è enorme. Tuttavia, piuttosto che utilizzare trasmettitori ad altissima potenza, una recente ricerca di Stephen Kerby e Jason T. Wright mostra che potremmo fare uso di un aumento del guadagno di segnale naturale integrato nei sistemi solari – la lente gravitazionale della stella di un sistema solare. Mettere in rete una serie di stelle come nodi potrebbe consentire la trasmissione di segnali attraverso vasti tratti della Via Lattea. E potremmo essere in grado di rilevare se il nostro Sole fa già parte di una rete di comunicazione galattica aliena.

Come una palla pesante posta su un trampolino, un oggetto massiccio come una stella farà sì che lo spazio stesso si curvi attorno ad essa, creando un “pozzo gravitazionale”. Sia la massa che l’energia che viaggiano attraverso lo spazio curvo seguiranno quella curva. Ad esempio, la nostra orbita attorno al Sole è letteralmente la Terra che segue la curva nello spazio fatta dalla massa della nostra stella. Mentre la luce viaggia attraverso lo spazio, il suo percorso segue anche queste curve causando la flessione della luce.

L’effetto è simile a come la luce viene piegata da una lente di vetro, motivo per cui la flessione della luce dovuta alla gravità è chiamata “lente gravitazionale”. Come una lente, le stelle possono mettere a fuoco una fonte di luce distante, come un segnale radio, aumentando notevolmente il guadagno del segnale o allo stesso modo focalizzare un segnale in uscita per una migliore trasmissione. La lente gravitazionale è visibile anche ai nostri telescopi chiamati “Anelli di Einstein” poiché è stato il lavoro di Einstein sulla relatività che ha dimostrato le curve di massa dello spazio.

Lente gravitazionale - credits: NASA / HUBBLE

Usando la relatività, è possibile determinare una misura della distanza focale minima del nostro Sole nello spazio… 550UA circa tredici volte la distanza da Plutone. Attualmente, la nostra sonda più distante è Voyager 1 lanciata nel 1977 che, dopo 44 anni di volo, è a 154,7 UA. E 550AU rappresenta solo la distanza focale minima possibile per la nostra stella. Alcuni bersagli infatti potrebbero essere focalizzati dal Sole ancora più lontano nello spazio.

Supponendo che la lente gravitazionale venga utilizzata per la comunicazione interstellare e che alcuni sistemi stellari possano produrre punti di ricezione/trasmissione migliori di altri, potremmo restringere le ricerche radio SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) a questi sistemi ideali.

“La ricerca di intelligenza extraterrestre è così multidisciplinare che gli scienziati di tutti i campi possono contribuire. È una visione di esplorazione diversificata e di mentalità aperta che dovrebbe essere un obiettivo per la comunità scientifica, ed è molto gratificante per me imparare da astronomi di diversa estrazione accademica e personale. SETI cattura anche l’immaginazione del pubblico e aiuta tutti a riflettere sul posto dell’umanità nel cosmo”.