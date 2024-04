Ecco le tre società che costruiranno i rover lunari per conto della NASA

La NASA ha scelto tre aziende per progettare veicoli lunari (LTV) per il trasporto di astronauti sulla Luna. L'assegnazione del contratto, del valore di $4.6 miliardi, prevede un ordine di fattibilità annuale, seguito dalla produzione di un LTV impiegato nella missione Artemis V, prevista per il 2029.

L'agenzia ha dichiarato che verranno emessi ulteriori ordini per aggiungere lo sviluppo di rover non pressurizzati per le esigenze di esplorazione scientifica e di passeggiate lunari fino al 2039. Solo un fornitore riceverà il contratto per una missione dimostrativa prima di Artemis V per convalidare le prestazioni e la sicurezza del veicolo.

Le tre aziende selezionate sono Intuitive Machines, Lunar Outpost e Venturi Astrolab. Intuitive Machines propone il Moon RACER, in collaborazione con Boeing, Northrop Grumman, Michelin e AVL. Lunar Outpost conta su Lockheed Martin, General Motors, Goodyear e MDA Space per il suo veicolo Lunar Dawn, mentre Venturi Astrolab ha presentato un prototipo di buggy lunare nel 2022, migliorato successivamente.

NASA utilizzerà il rover per trasportare equipaggi e attrezzature sulla superficie lunare, mentre la società fornitrice potrà utilizzare il veicolo per scopi commerciali tra una missione Artemis e l’altra. Sarà la prima volta in oltre 50 anni che la NASA utilizzerà un rover per trasportare astronauti sulla Luna.