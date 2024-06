Envision: i binocoli intelligenti che scalzano le guide turistiche

La compagnia francese Unistellar, conosciuta per i suoi telescopi intelligenti, propone ora un'innovazione nel mondo degli strumenti ottici: i binocoli Envision. Con una tecnologia avanzata integrata nelle lenti da 50mm fornite da Nikon, i nuovi binocoli di Unistellar promettono di rivoluzionare l'esperienza di osservazione, sia diurna che notturna.

L'adozione di un sistema di realità aumentata permette agli utenti di identificare e catalogare oltre un milione di punti di interesse terrestri, come montagne e sentieri, e più di 200.000 corpi celesti, come stelle e galassie.

Contrariamente ai binocoli smart di Swarovski, che si concentrano sulla riconoscimento di uccelli e animali, gli Envision sfruttano la realtà aumentata per ampliare la conoscenza del territorio attraverso informazioni contestuali proiettate direttamente nel campo visivo dell'utente. Questo permette una comprensione immediata e approfondita dell'ambiente circostante.

Per funzionare, gli Envision si collegano tramite Bluetooth a uno smartphone, che attraverso l'utilizzo di GPS e altri sensori, determina la posizione dell'utente. Un'app dedicata facilita l'accesso a un'ampio database online e consente il download di mappe e dati per uso offline, funzionalità particolarmente utile per chi si avventura in luoghi remoti.

Sebbene la durata della batteria sia limitata a cinque ore di utilizzo continuo, equivalenti a "1.000 utilizzazioni del binocolo per carica", gli Envision possono continuare a funzionare come binocoli tradizionali una volta esaurita la batteria.

Unistellar non si ferma qui: gli Envision offrono anche una funzione interattiva per cui, una volta individuato un oggetto di interesse, è possibile "bloccare" la vista su di esso e passare i binocoli a un'altra persona, la quale vedrà degli indicatori direzionali che la guideranno verso lo stesso punto osservato inizialmente.

Tuttavia, per vedere realizzato questo ambizioso progetto, Unistellar punta su una campagna di crowdfunding per finanziare la produzione dei primi prototipi, previsti per gennaio 2025, con consegne che inizieranno solo verso la fine dello stesso anno. Il prezzo di lancio per i finanziatori anticipati è di 699 dollari, sensibilmente inferiore al prezzo al dettaglio, che sarà di 1.199 dollari, e notevolmente più economico rispetto ai 4.799 dollari richiesti per i binocoli intelligenti di Swarovski.

Nonostante il rischio intrinseco nel sostenere un prodotto finanziato dal crowdfunding, i record di Unistellar, con i suoi dispositivi precedentemente lanciati con successo, potrebbero rassicurare gli investitori.