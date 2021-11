Hubble ha scattato una foto che migliorerà la conoscenza dell’universo

Il telescopio spaziale Hubble della NASA/ESA ha catturato recentemente un’immagine che rivela una “curiosità” cosmologica: la foto che rappresenta la galassia a spirale Mrk 1337, che si trova a circa 120 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione della Vergine.

La Wide Field Camera 3 di Hubble ha scattato foto di Mrk 1337 a un’ampia gamma di lunghezze d’onda ultraviolette, visibili e infrarosse, producendo questa immagine riccamente dettagliata. Mrk 1337 è una galassia a spirale debolmente barrata, che come suggerisce il nome significa che i bracci a spirale si irradiano da una barra centrale di gas e stelle. Le barre si trovano in circa la metà delle galassie a spirale, compresa la nostra galassia, la Via Lattea.

Potrebbe sembrare una banalità dunque, vista la diffusione di questo tipo di galassie, ma in realtà queste osservazioni fanno parte di una campagna per migliorare la nostra conoscenza di quanto velocemente l’universo si sta espandendo, proposta da Adam Riess, che è stato insignito del premio Nobel per la fisica nel 2011 per i suoi contributi alla scoperta dell’espansione accelerata dell’Universo, insieme a Saul Perlmutter e Brian Schmidt.