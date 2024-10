Il cane robot Spot è diventato un dipendente della Michelin

Il celebre cane robot Spot, realizzato da Boston Dynamics, continua a farsi largo nell'industria, dimostrando la sua utilità in una vasta gamma di contesti lavorativi. Recentemente, è stato introdotto in un progetto pilota presso uno stabilimento della Michelin a Lexington, South Carolina, dove viene utilizzato per migliorare l’efficienza delle operazioni.

Questo stabilimento è specializzato nella produzione di pneumatici per camion leggeri, e Spot è stato integrato nei processi aziendali per monitorare il funzionamento delle apparecchiature e prevenire i guasti con largo anticipo.

Dotato di una telecamera termica avanzata, Spot è in grado di scansionare 350 punti critici dello stabilimento per rilevare potenziali problemi, come surriscaldamenti o prestazioni anomale dei macchinari.

Questi dati vengono poi elaborati attraverso il software Orbit, che li invia agli operatori umani per un'analisi più approfondita. In caso di rilevamento di un problema, un tecnico interviene per confermare l'anomalia e decidere come affrontarla. L'obiettivo è prevenire guasti che potrebbero portare all'interruzione della produzione, con evidenti vantaggi in termini di continuità operativa.

Wayne Pender, responsabile dell'affidabilità nello stabilimento Michelin, ha espresso grande entusiasmo per l'arrivo di Spot, descrivendolo come un'innovazione tecnologica capace di fare la differenza. “Quando abbiamo ricevuto Spot, era come se fosse Natale per noi”, ha dichiarato Pender, sottolineando l’importanza del robot per il monitoraggio delle apparecchiature.

Anche Ryan Burns, un altro manager della struttura, ha evidenziato l’utilità del robot, spiegando come Spot contribuisca a eliminare compiti ripetitivi che prima venivano svolti manualmente dai tecnici. “Spot trova queste anomalie, e questo dà ai tecnici più tempo per pianificare e organizzare le riparazioni”, ha spiegato Burns, aggiungendo che questo non solo migliora l’efficienza delle operazioni, ma permette anche di ottimizzare la pianificazione delle riparazioni.

Il progetto presso Michelin dimostra l’efficacia di Spot nel migliorare, e snellire, le procedure di ispezione, e secondo Burns, l'adozione di più unità del robot potrebbe incrementare ulteriormente la produttività e l’efficienza dello stabilimento.

Boston Dynamics, sta sviluppando ulteriormente Spot (il cui ha ispirato il design di un kit per creare un cane-robot con un Raspberry PI) attraverso programmi pilota come quello presso Michelin, con l'obiettivo di affinare le sue capacità e offrire nuove soluzioni alle aziende di tutto il mondo.