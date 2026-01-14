Un patogeno virale che danneggia le coltivazioni di cotone negli Stati Uniti meridionali si nascondeva in piena vista da quasi vent'anni, sfuggendo ai sistemi di sorveglianza fitosanitaria. Una ricerca pubblicata su Plant Disease da scienziati dell'Agricultural Research Service del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense (USDA), in collaborazione con la Cornell University, dimostra che il cotton leafroll dwarf virus (CLRDV) infettava già le piante di cotone americane nel 2006, undici anni prima della sua identificazione ufficiale avvenuta nel 2017. La scoperta, ottenuta attraverso tecniche avanzate di bioinformatica applicate a campioni d'archivio, solleva interrogativi sulla capacità dei sistemi di monitoraggio agricolo di intercettare tempestivamente le minacce emergenti e potrebbe spiegare perdite di raccolto rimaste misteriose per oltre un decennio.

Il team di ricerca, guidato da Alejandro Olmedo-Velarde – ex ricercatore postdottorale alla Cornell University e attualmente professore assistente nel Dipartimento di Patologia Vegetale, Entomologia e Microbiologia presso la Iowa State University – ha identificato materiale genetico virale inequivocabile in campioni biologici conservati provenienti da diverse regioni della cosiddetta Cotton Belt americana. Le analisi molecolari hanno rivelato la presenza del CLRDV in campioni del Mississippi risalenti al 2006, della Louisiana del 2015 e della California del 2018, documentando una diffusione geografica e temporale molto più ampia di quanto ipotizzato finora.

La metodologia adottata rappresenta un esempio paradigmatico di come l'analisi retrospettiva di database genetici pubblici possa trasformarsi in uno strumento di sorveglianza epidemiologica vegetale. I ricercatori hanno sistematicamente riesaminato le sequenze genetiche depositate negli archivi digitali, cercando corrispondenze con i ceppi di CLRDV già caratterizzati negli Stati Uniti. Questo approccio di data mining biologico ha permesso di ricostruire la storia evolutiva e la diffusione spazio-temporale del virus, evidenziando come informazioni cruciali possano rimanere latenti nei repository scientifici in attesa di essere interpretate con le giuste chiavi di lettura.

Per validare i risultati ottenuti dalle analisi bioinformatiche, nel 2023 il team ha condotto indagini sul campo nella California meridionale, raccogliendo nuovi campioni di cotone. Le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza attiva del CLRDV nello stato, costituendo la prima rilevazione ufficiale del virus in California e dimostrando che il patogeno non solo era presente in passato, ma continua a circolare attivamente nelle coltivazioni.

Il virus era presente nella Cotton Belt americana almeno dal 2006, undici anni prima della sua identificazione ufficiale nel 2017

Un elemento particolarmente intrigante della ricerca riguarda il rinvenimento di tracce genetiche del CLRDV in un campione proveniente dal tratto digerente di un bovino coinvolto in uno studio californiano. Sebbene questa evidenza non indichi che gli animali possano essere infettati dal virus – che colpisce esclusivamente le piante – suggerisce che il bestiame avesse consumato mangimi vegetali contaminati dal patogeno. Questo dato collaterale fornisce un'ulteriore conferma della diffusione ambientale del virus ben prima del suo riconoscimento formale e illustra come i patogeni vegetali possano lasciare impronte biologiche in contesti inaspettati.

La ricerca riaccende il dibattito scintifico su una sindrome nota come bronze wilt, una patologia del cotone che ha sconcertato gli agronomi per decenni. Olmedo-Velarde suggerisce che il CLRDV potrebbe essere collegato ai sintomi caratteristici di questa malattia, un'ipotesi che in passato ha diviso la comunità scientifica. "Ora, man mano che nuovi studi convergono con i nostri risultati, questa teoria sta acquisendo credibilità", spiega il ricercatore. Se confermata, questa connessione potrebbe finalmente chiarire l'origine di perdite produttive storicamente attribuite a fattori ambientali o a pratiche colturali inadeguate, rivelando invece un'origine virale misconosciuta.

La dottoressa Michelle Heck, scienziata dell'Agricultural Research Service e coautrice dello studio, sottolinea le implicazioni pratiche per il settore agricolo: "Per i coltivatori, questi risultati rappresentano sia un monito sia un invito all'azione. Il CLRDV è presente nei campi statunitensi molto più a lungo di quanto si credesse e potrebbe essere più diffuso di quanto suggeriscano le segnalazioni attuali". Secondo Heck, comprendere perché il virus è rimasto sotto il radar così a lungo e perché sta diventando problematico proprio ora sarà fondamentale per sviluppare strategie di gestione efficaci.

La ricerca evidenzia il valore crescente dell'integrazione tra bioinformatica, patologia vegetale e collaborazioni interdisciplinari nel campo della biosicurezza agricola. I repository di dati genetici, se interrogati con metodologie appropriate, possono fungere da sistemi di allerta precoce per minacce fitosanitarie emergenti, permettendo di identificare segnali di pericolo anni prima che i danni diventino evidenti. Questo approccio potrebbe rivelarsi particolarmente prezioso in un'epoca in cui il cambiamento climatico e la globalizzazione degli scambi commerciali facilitano la diffusione rapida di patogeni vegetali, rendendo sempre più critica la capacità di rilevare tempestivamente le minacce alle colture alimentari e industriali.