In Cina debutta il primo treno in fibra di carbonio

Il primo treno passeggeri al mondo realizzato principalmente in fibra di carbonio ha iniziato a trasportare pendolari questo mese in Cina. Il Cetrovo 1.0 Carbon Star Express, sviluppato dall'azienda statale CRRC Qingdao Sifang, sta operando sulla nuova "Linea 1" di circa 60 chilometri con 41 stazioni a Qingdao.

Questo innovativo treno rappresenta un importante passo avanti nel trasporto ecologico. La sua costruzione in fibra di carbonio, lo stesso materiale utilizzato dalle case automobilistiche di supercar, lo rende circa l'11% più leggero rispetto ai treni convenzionali in acciaio. Ciò si traduce in un consumo energetico ridotto del 7%, equivalente a un risparmio di 130 tonnellate di emissioni di CO2.

Oltre ai vantaggi ambientali, la fibra di carbonio offre altri benefici significativi. Il materiale è cinque volte più resistente dell'acciaio a parità di peso, garantendo maggiore rigidità e resistenza agli impatti. I passeggeri possono aspettarsi un viaggio più fluido e silenzioso grazie alle minori vibrazioni.

Durante i test dello scorso anno, il treno ha dimostrato prestazioni impressionanti, raggiungendo velocità superiori a 140 km/h, ben oltre la media di 80 km/h dei sistemi metropolitani cinesi attuali. È inoltre dotato di funzionalità avanzate come l'operatività automatizzata e sistemi di sicurezza all'avanguardia.

Se il Carbon Star Express avrà successo, potrebbe aprire la strada all'utilizzo diffuso dei compositi in fibra di carbonio nei progetti di trasporto pubblico in Cina e in altri paesi, sostituendo potenzialmente l'acciaio come materiale principale. Questo segnerebbe una svolta significativa verso mezzi di trasporto più efficienti e sostenibili.