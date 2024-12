Il 2025 sarà l'anno della prima Ferrari elettrica

A differenza di Lamborghini, Ferrari ha confermato che presenterà la sua prima auto elettrica nel 2025. L'annuncio è stato fatto dal presidente John Elkann in un messaggio di auguri ai dipendenti. La notizia arriva in un momento di grande successo per la Casa di Maranello, che sta chiudendo un anno di crescita sia dal punto di vista finanziario sia del brand. Elkann ha sottolineato l'orientamento al futuro di Ferrari, evidenziando i progetti imminenti tra cui la prima vettura elettrica, i cambiamenti nel team di Formula 1 e la nuova sfida nel mondo della vela.

Il presidente ha descritto la prima BEV (Battery Electric Vehicle) Ferrari come "un nuovo ed entusiasmante capitolo della nostra storia", che si affiancherà alla produzione di modelli a combustione interna e ibridi. Ha assicurato che ogni vettura manterrà le caratteristiche di guida emozionanti tipiche del marchio.

La conferma del debutto dell'auto elettrica nel 2025 dimostra l'impegno di Ferrari nell'innovazione e nella sostenibilità, pur mantenendo l'identità del marchio. Elkann ha anche evidenziato la forza del portafoglio ordini e la crescita delle personalizzazioni, segnali del successo delle vetture sportive Ferrari. Parallelamente, Elkann ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron, ribadendo l'importanza della Francia per Stellantis e confermando l'impegno del gruppo automobilistico verso il paese.

In Italia, l'attenzione si concentra sull'imminente incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove si discuterà del futuro di Stellantis nel paese. La presenza di diversi ministri e dei vertici aziendali suggerisce l'importanza dell'evento, con la possibilità che venga presentato un piano industriale per l'Italia e firmato un accordo con il governo.

Ferrari si prepara quindi ad affrontare le sfide future con una strategia che combina tradizione e innovazione, mantenendo salda la sua posizione di prestigio nel settore automobilistico di lusso e nelle competizioni motoristiche.