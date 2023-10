La vostra prossima guida turistica sarà un cane robot

Abbiamo visto Spot correre, saltare e persino ballare... ma ora possiamo vedere Spot parlare. In un video un po' inquietante postato da Boston Dynamics, vediamo il suo cane robot equipaggiato con cappello a cilindro, baffi e occhi a mandorla mentre chiacchiera con i membri del personale con accento britannico, accompagnandoli in un tour delle strutture dell'azienda.

"Iniziamo il nostro viaggio?" chiede Spot. "Le stazioni di ricarica, dove i robot Spot riposano e si ricaricano, sono il nostro primo punto di interesse. Seguitemi, signori".

Per far "parlare" Spot, Boston Dynamics ha utilizzato l'API ChatGPT di OpenAI e alcuni modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) open-source per addestrare attentamente le sue risposte. Quindi ha dotato il bot di un altoparlante, ha aggiunto funzionalità di sintesi vocale e ha fatto in modo che la sua bocca - ehm... la sua pinza - imitasse il parlato "come la bocca di una marionetta".

Matt Klingensmith, ingegnere software principale di Boston Dynamics, afferma che il team ha dato a Spot un "testo molto breve" per ciascuna delle stanze della struttura. Il robot ha poi combinato questo copione con le immagini ottenute dalle telecamere sulla sua pinza e sul suo corpo, consentendogli di "ottenere maggiori informazioni su ciò che vede prima di generare una risposta". Secondo l'azienda, Spot utilizza modelli di risposta alle domande visive (Visual Question Answering) per fornire didascalie alle immagini e rispondere alle domande su di esse.

Spot è in grado di rispondere alle domande e apre persino la "bocca" per far sembrare che stia parlando davvero.

Il "maggiordomo di lusso" non è l'unico personaggio che Spot assume durante il video. Il bot a quattro zampe assume anche la personalità di un archeologo degli anni '20, di un adolescente e di un viaggiatore del tempo shakespeariano. Assume anche una personalità sarcastica che, quando gli è stato chiesto di inventare un haiku, ha detto: "Il generatore ronza basso in una stanza priva di gioia. Come la mia anima".

Boston Dynamics afferma di aver scoperto alcune sorprese sperimentando Spot come guida turistica. In un caso, il team ha chiesto a Spot chi fossero i suoi "genitori" e lui si è recato dove sono esposti i vecchi modelli di Spot nell'ufficio dell'azienda. L'azienda fa notare che in alcuni casi il LLM si è inventato qualcosa, ad esempio suggerendo che Stretch, il suo robot progettato per spostare scatole, fosse fatto per lo yoga.

"Siamo entusiasti di continuare a esplorare l'intersezione tra intelligenza artificiale e robotica", scrive Klingensmith in un post sul sito di Boston Dynamics. "Questi modelli [LLM] possono contribuire a fornire un contesto culturale, una conoscenza generale di buon senso e una flessibilità che potrebbe essere utile per molti compiti di robotica - per esempio, essere in grado di assegnare un compito a un robot semplicemente parlandogli aiuterebbe a ridurre la curva di apprendimento nell'uso di questi sistemi".

Sebbene Spot sembri piuttosto sciocco durante il video, è comunque difficile non pensare alla capacità del robot simile a un cane di aprire le porte e spiare le persone. Dopo tutto, viene utilizzato come strumento per la polizia e l'esercito.

Copyright foto copertina: Boston Dynamics via YouTube