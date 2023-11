Le IA potranno prevedere attacchi di cuore con dieci anni di anticipo

Un recente studio dell'Università di Oxford ha rivelato che l'intelligenza artificiale può anticipare il rischio di un attacco di cuore fino a 10 anni nel futuro. Questa tecnologia potrebbe non solo migliorare il trattamento per quasi la metà dei pazienti, ma anche salvare migliaia di vite.

Finanziato dalla British Heart Foundation (BHF), lo studio si è concentrato sull'ottimizzazione delle tomografie computerizzate cardiache, utilizzate per identificare occlusioni o restringimenti nelle arterie. Secondo il professor Charalambos Antoniades, presidente di medicina cardiovascolare presso il BHF, alcuni pazienti che si presentano in ospedale con dolore al petto, spesso rassicurati e mandati a casa, sono a rischio elevato di un attacco di cuore nella prossima decade, anche in assenza di segni evidenti di malattia arteriosa.

Il risultato significativo dello studio è stato dimostrare che fornire ai medici una visione accurata del rischio può modificare e migliorare il trattamento per molti pazienti cardiaci. Attualmente, circa 350.000 persone nel Regno Unito si sottopongono a una tomografia computerizzata cardiaca ogni anno, ma molti pazienti muoiono successivamente di attacchi di cuore a causa della mancata individuazione di restringimenti difficilmente rilevabili.

Il team di ricerca ha analizzato i dati di oltre 40.000 pazienti sottoposti a tomografie computerizzate cardiache in otto ospedali del Regno Unito, con un periodo di follow-up medio di 2,7 anni. L'IA è stata quindi testata su ulteriori 3.393 pazienti per quasi otto anni, predeterminando con precisione il rischio di un attacco di cuore. I punteggi di rischio generati dall'IA sono stati presentati ai medici per 744 pazienti, con il 45% di essi che ha visto modificare i piani di trattamento a seguito di tali risultati.

Il professor Antoniades ha espresso la speranza che questo strumento di intelligenza artificiale sia presto implementato nell'NHS, contribuendo a prevenire migliaia di morti evitabili da attacchi di cuore ogni anno nel Regno Unito. La ricerca ha anche rivelato che coloro i cui risultati mostravano un restringimento "significativo" delle arterie erano più inclini a un grave attacco di cuore. Tuttavia, è stato osservato che il doppio dei pazienti senza restringimenti significativi ha sperimentato attacchi di cuore, talvolta fatali.

Il professor Sir Nilesh Samani, direttore medico del BHF, ha sottolineato che questa ricerca dimostra il prezioso ruolo che la tecnologia basata sull'IA può svolgere nell'identificare coloro che sono più a rischio di futuri attacchi di cuore.