Le maree potrebbero generare l’11% dell’elettricità del Regno Unito

Gli scienziati di tutto il Regno Unito affermano che sfruttare la potenza delle correnti di marea dell’oceano potrebbe fornire un mezzo prevedibile e affidabile per aiutare a soddisfare la futura domanda di energia del Paese.

Il Dr. Danny Coles, ricercatore presso l’Università di Plymouth e autore principale dello studio, ha dichiarato: “Il nostro studio mostra che ci sono prove considerevoli a sostegno di una stima che la risorsa energetica del flusso di marea del Regno Unito e delle Isole del Canale britannico possa fornire l’11% della nostra attuale domanda annuale di elettricità. Per raggiungere questo obiettivo sarebbe necessario installare turbine a flusso di marea con una capacità totale di circa 11,5 GW, e attualmente siamo a soli 18 MW”.

Le regioni con la più alta risorsa di marea sono le Pentland Firth e le Orkney Waters, la Scozia e le Isole del Canale, ma entrambe richiederebbero una grande infrastruttura di rete per collegarle a centri ad alta domanda. In parallelo con ciò, tuttavia, altri siti potrebbero essere più facilmente sviluppati sulla costa meridionale dell’Inghilterra e nel Canale di Bristol, poiché si trovano in prossimità delle infrastrutture di rete esistenti e dei centri di domanda.

credits: Nova Innovation

Il governo del Regno Unito ha recentemente identificato l’integrazione della rete della generazione variabile come una sfida chiave in quanto aumenta la penetrazione dell’energia rinnovabile. È importante sottolineare che questa nuova ricerca rileva che la natura ciclica e prevedibile delle maree può fornire vantaggi di rete rispetto alle tecnologie alternative a energia variabile come l’eolico, compresa la corrispondenza tra domanda e offerta, ad esempio.

Il governo del Regno Unito si è già impegnato a raggiungere un obiettivo di zero emissioni nette di gas serra entro il 2050 e, nel 2017, quasi il 30% dell’energia del Regno Unito è stata generata attraverso tecnologie rinnovabili come l’energia eolica e solare. Tuttavia, si prevede che la domanda di elettricità raddoppierà entro il 2050 e mentre l’eolico e il solare saranno i principali contributori per soddisfare questa domanda, è necessario un mix tecnologico di generazione diversificato per mantenere le luci accese.