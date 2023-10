L'IA cinese spaventa gli Stati Uniti, arrivano nuove restrizioni

Il governo degli Stati Uniti ha intensificato ulteriormente le restrizioni sulle esportazioni di GPU ad alte prestazioni destinate alla Cina, allo scopo di ostacolare lo sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale nel Paese asiatico.

Lo scorso anno, gli Stati Uniti avevano vietato l'esportazione di processori che avrebbero potuto consentire alle entità cinesi di costruire supercomputer con prestazioni superiori a 100 petaFLOPS in FP64 o 200 petaFLOPS in FP32 entro un volume specifico. Questa restrizione aveva comportato per Nvidia la perdita della possibilità di vendere i suoi prodotti delle serie A100, A100X e H100 a società cinesi, costringendola a sviluppare le GPU A800 e H800 con capacità di comunicazione ridotte per conformarsi alle restrizioni. Anche Intel aveva adottato una strategia simile con le sue soluzioni Gaudi 2 destinate al mercato cinese. Tuttavia, le restrizioni non avevano mai limitato le prestazioni dei processori venduti alle aziende cinesi, aspetto che le nuove regole hanno invece affrontato.

Il governo statunitense ora limita un determinato livello di prestazioni all'interno di un volume specifico di silicio, come riportato da Reuters. Questa modifica è prevista per fermare la vendita delle chip A800 e H800 di Nvidia sul mercato cinese. Le nuove regole mirano anche a limitare le prestazioni delle soluzioni multichip destinate alle aziende cinesi, il che ridurrà ulteriormente la vendita di prodotti come l'AMD Instinct MI300.

Gina Raimondo, la segretaria al Commercio degli Stati Uniti, ha dichiarato: "Questi controlli sulle esportazioni sono intesi a proteggere tecnologie che hanno chiare implicazioni per la sicurezza nazionale o per i diritti umani". Questo è quanto riferito dall'Associated Press durante una conferenza stampa con i giornalisti.

Tuttavia, sembra che il governo degli Stati Uniti non ritenga sufficiente limitare le vendite di processori per IA e HPC statunitensi alle aziende cinesi. L'amministrazione Biden inserito nell'Entity List due sviluppatori cinesi di GPU, Biren Technology e Moore Threads. Sebbene i dettagli siano poco chiari, l'inclusione nell'Entity List comporta solitamente limitazioni all'accesso a tecnologie USA. Di conseguenza, qualsiasi azienda, sia statunitense che straniera, che fornisce tecnologie sviluppate negli Stati Uniti o che utilizza tecnologie statunitensi per fornire servizi o beni a tali entità, deve ottenere una licenza di esportazione dal Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e tali licenze sono raramente concesse.

La segretaria Raimondo ha sottolineato: "Lo scopo è lo stesso che è stato da sempre, ovvero limitare l'accesso della Repubblica Popolare Cinese a semiconduttori avanzati che potrebbero catalizzare progressi nell'intelligenza artificiale. È vero che l'IA ha il potenziale per apportare enormi benefici alla società. Ma può anche fare un danno enorme e profondo se finisce nelle mani sbagliate o negli arsenali sbagliati".

Nel caso di Biren Technology e Moore Threads, è probabile che entrambe le aziende perderanno l'accesso alle tecnologie di processo avanzate di TSMC, il che sostanzialmente metterà fine alle loro attività fino a quando non riusciranno a produrre le loro GPU altrove, per esempio presso l'azienda cinese SMIC. È chiaro che questa transizione richiederà molto tempo per essere completata.