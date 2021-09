Lune di Marte: ecco perché l’agenzia spaziale giapponese vuole esplorarle

Nel febbraio di quest’anno, il mondo ha osservato tre missioni spaziali arrivare su Marte in rapida successione: Hope degli Emirati Arabi Uniti che cercherà di fornire una visione globale del clima di Marte, la cinese Tianwen-1 con particolare attenzione alla geologia marziana e un rilascio pianificato di un lander e rover sulla superficie marziana e ovviamente il rover Perseverance della NASA, che ha completato uno splendido atterraggio nel cratere Jezero di Marte, dove sta cercando prove di vita passata e raccoglierà campioni per il futuro ritorno sulla Terra.

In Giappone l’obiettivo è invece quello di studiare le due piccole lune del Pianeta rosso. Il lancio della missione Martian Moons eXploration (MMX) è previsto per il 2024. Ignorando in gran parte Marte, la sonda concentrerà la sua suite di strumenti di osservazione sulle lune, Phobos e Deimos. La missione prevede di atterrare su Phobos e raccogliere campioni da riportare sulla Terra nel 2029. Gli scienziati infatti ritengono che queste lune contengano prove dei primi giorni del Sistema Solare e di come l’abitabilità possa essere fiorita e morta sul pianeta sottostante.

Secondo il Dr. Ryuki Hyodo, ricercatore nella divisione di Scienze del Sistema Solare presso l’ISAS, il primo mistero che circonda Phobos e Deimos è come siano arrivati lì. In effetti, ci sono due principali teorie concorrenti su come si sono formate le lune. “C’è l’origine della cattura, per cui un piccolo oggetto che passa viene catturato gravitazionalmente da Marte”, ha spiegato Hyodo. “Questo è stato storicamente proposto ed è supportato dalle somiglianze spettrali delle lune con gli asteroidi di tipo D”.

“La seconda opzione è l’origine dell’impatto gigante”, ha proseguito Hyodo. “Un grande impatto con Marte che ha espulso materiale per formare un disco di detriti intorno al pianeta”. Tale impatto potrebbe essere l’origine del bacino boreale; la più grande depressione su Marte che copre un massiccio 40% della superficie del pianeta. Bacini più piccoli, come il bacino utopia o Hellas, potrebbero anche aver generato abbastanza detriti per formare le lune.

Un’altra idea è che Phobos e Deimos fossero una volta un singolo corpo a sua volta soggetto a un impatto che lo divise in due, diversi miliardi di anni fa. Questo scenario suggerito si basa su come le orbite delle lune potrebbero essere cambiate a causa delle maree da Marte, ma devono ancora essere eseguite simulazioni dettagliate. Raccogliere campioni delle due lune aiuterà gli scienziati a dirimere la questione e stabilire quale delle varie teorie è più verosimile.