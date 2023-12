L'Uomo tornerà sulla luna tra pochi anni con le missioni Artemis

Uno dei principi chiave del programma Artemis della NASA, mirato a riportare gli astronauti sulla Luna, è la sua collaborazione con partner internazionali. Questo intreccia il programma con considerazioni di geopolitica, relazioni internazionali e temi cruciali come il prestigio nazionale degli Stati Uniti, l'esplorazione e la scoperta scientifica.

All'inizio di quest'anno, la NASA ha incluso l'astronauta canadese Jeremy Hansen nell'equipaggio dell'Artemis II, un volo attorno al lato lontano della Luna previsto per il 2025. Sebbene questa missione non preveda l'atterraggio, la NASA pianifica una serie di missioni lunari inizianti con l'Artemis III più avanti nel decennio.

Mercoledì, la Vice Presidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha annunciato che un astronauta internazionale atterrerà sulla Luna entro la fine del decennio come parte delle missioni Artemis della NASA.

L'inclusione di astronauti stranieri nei voli statunitensi è un modo per ripagare i partner che sostengono finanziariamente i progetti spaziali guidati dagli Stati Uniti. La partecipazione di un astronauta internazionale a una missione lunare della NASA era ampiamente prevista, ma Harris ha ora fissato una scadenza per questo obiettivo.

La NASA assegna gli equipaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale in base al contributo finanziario di ciascun partner ai costi operativi del segmento guidato dagli Stati Uniti della struttura. Tra i partner internazionali che contribuiscono ad Artemis, sembra probabile che un astronauta europeo ottenga il primo posto per un atterraggio con la NASA. L'Agenzia Spaziale Europea ha finanziato lo sviluppo dei moduli di servizio per la navicella Orion e sta contribuendo all'infrastruttura della stazione spaziale Gateway in orbita attorno alla Luna.

Il Giappone e il Canada, con i loro rispettivi contributi tecnologici, potrebbero vedere i loro astronauti coinvolti nelle missioni Artemis; in particolare, la NASA ha già impegnato un astronauta giapponese per il Gateway, mentre il Canada sta costruendo un braccio robotico per la stazione spaziale lunare.