Nel cuore del campo vulcanico di Yellowstone, a quasi cento metri sotto la superficie del lago omonimo, si nasconde un ecosistema invisibile ma estremamente dinamico. Qui, dove la luce del sole non penetra mai, comunità microbiche prosperano grazie a reazioni chimiche innescate dal movimento dell'acqua attraverso le fratture della roccia. Una ricerca guidata da Eric Boyd ha ora dimostrato che anche piccole perturbazioni sismiche possono rivoluzionare questo mondo nascosto, alterando in pochi giorni equilibri biologici considerati fino a oggi relativamente stabili negli acquiferi continentali profondi.

L'opportunità di studiare questo fenomeno si è presentata nel 2021, quando uno sciame sismico ha attraversato la regione del Plateau Vulcanico di Yellowstone. A differenza degli ecosistemi superficiali che dipendono dalla fotosintesi, le forme di vita che abitano questi ambienti estremi traggono energia da processi chemiosintetici: l'ossidazione di composti ridotti come idrogeno e solfuri fornisce il carburante necessario alla sopravvivenza. L'attività sismica, con la sua capacità di fratturare nuove superfici rocciose e liberare fluidi intrappolati, può modificare radicalmente quello che i ricercatori definiscono il "menu chimico" disponibile per questi microrganismi.

Il team di Boyd ha raccolto campioni d'acqua da un pozzo di perforazione situato lungo il margine occidentale del Yellowstone Lake in cinque momenti diversi durante l'anno dello sciame sismico. Questa strategia di campionamento ha permesso di documentare non solo gli effetti immediati delle scosse, ma anche l'evoluzione del sistema nei mesi successivi. Le analisi chimiche hanno rivelato aumenti significativi nelle concentrazioni di idrogeno, solfuri e carbonio organico disciolto dopo gli eventi sismici, tutti composti che rappresentano fonti energetiche cruciali per gli organismi del sottosuolo.

L'energia cinetica associata ai terremoti può influenzare simultaneamente la chimica e la composizione biologica dei fluidi acquiferi, innescando trasformazioni ecologiche significative anche con eventi sismici di piccola magnitudo

Parallelamente ai cambiamenti chimici, i ricercatori hanno osservato un incremento nella concentrazione di cellule planctoniche nella colonna d'acqua, indicando una risposta biologica diretta all'improvvisa disponibilità di risorse. Ma la scoperta più sorprendente riguarda la composizione tassonomica delle comunità microbiche: non solo il numero di microrganismi è aumentato, ma sono cambiate le tipologie stesse di microbi presenti. Questo risultato contrasta con l'idea consolidata che gli ecosistemi microbici degli acquiferi continentali in roccia siano relativamente resistenti alle perturbazioni esterne.

La velocità con cui il sistema di Yellowstone ha risposto allo stimolo sismico suggerisce che questi ambienti profondi possano essere più dinamici di quanto precedentemente ipotizzato. L'energia meccanica liberata dai terremoti non si limita a scuotere la superficie: penetra in profondità, modificando la rete di fratture attraverso cui l'acqua circola, reindirizzando flussi sotterranei e rilasciando composti chimici precedentemente inaccessibili. Ogni frattura appena aperta diventa un nuovo sito per reazioni redox, ogni fluido liberato porta con sé un potenziale energetico che i microrganismi possono sfruttare.

Le implicazioni di questa ricerca si estendono ben oltre Yellowstone. Numerose regioni della Terra caratterizzate da attività sismica regolare potrebbero ospitare ecosistemi sotterranei soggetti a simili pulsazioni di energia e nutrienti. Questo meccanismo potrebbe contribuire a spiegare come la vita microbica persista in ambienti profondi e apparentemente isolati, dove le connessioni con la biosfera superficiale sembrano minime. La continua attività geologica potrebbe funzionare come una sorta di pompa energetica intermittente, rinvigorendo periodicamente comunità che altrimenti si troverebbero in condizioni di stasi metabolica.

Ma forse l'aspetto più intrigante riguarda l'astrobiologia. Gli autori dello studio sottolineano che processi analoghi potrebbero verificarsi su altri corpi celesti rocciosi che contengono acqua nel sottosuolo. Se la dinamica sismica può effettivamente rigenerare risorse chimiche sotto la superficie, questo amplia significativamente lo spettro di ambienti potenzialmente abitabili su pianeti come Marte, dove l'attività geologica, seppur ridotta rispetto alla Terra, potrebbe ancora fornire gli impulsi energetici necessari a sostenere forme di vita microbica. I dati raccolti nel profondo di Yellowstone potrebbero quindi offrire un modello per comprendere dove e come cercare segni di vita oltre il nostro pianeta, suggerendo che gli habitat più promettenti potrebbero trovarsi non in superficie, ma nelle profondità crostali dove terremoti e acqua si incontrano.