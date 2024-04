NASA avvista UFO velocissimo intorno alla Luna, ma poi scopre che cos'è

La NASA ha recentemente identificato un oggetto che sfreccia vicino alla superficie della Luna, fatto che ha suscitato curiosità e domande sulla sua natura. Tuttavia, contrariamente alle speculazioni su un avvistamento di UFO, si è scoperto che c'è una spiegazione più logica dietro questa insolita presenza.

L'oggetto in questione è stato individuato dal Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) della NASA, che ha catturato un'immagine dello strano oggetto vicino alla Luna, successivamente identificato come il Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), noto anche come Danuri, un veicolo spaziale lanciato dall'Istituto di Ricerca Aerospaziale Coreano.

Il Danuri è stato inviato nello spazio nell'agosto del 2022 come parte della prima missione lunare della Corea del Sud, che consiste nel supportare la pianificazione di future missioni ai poli lunari e nel dimostrare la fattibilità di un "Internet spaziale" per consentire la comunicazione tra la Terra e le risorse presenti sulla Luna.

Per individuare il Danuri, gli scienziati del Goddard Space Flight Center della NASA hanno dovuto sincronizzare il puntamento dell'LRO con precisione millimetrica.

Il risultato è stata un'immagine che ha catturato l'oggetto spaziale, seppur distorto dalla velocità e dal breve tempo di esposizione della fotocamera.

Questo non è il primo successo dell'LRO nell'identificare oggetti sulla Luna. In passato, ha individuato resti di lander lunari e ha anche tentato di migliorare i sistemi di posizionamento dei lander futuri trasmettendo un raggio laser sul lander indiano Vikram.

Questa scoperta dimostra ancora una volta l'importanza delle missioni spaziali di monitoraggio e ricerca per comprendere meglio i segreti dell'universo e prepararci per futuri viaggi spaziali. La Luna continua a essere un punto di interesse per esplorazioni umane e scientifiche, e la tecnologia avanzata ci permette di ottenere una visione sempre più dettagliata del nostro satellite naturale.